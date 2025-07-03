В Госдуму внесли законопроект о возвращении скидки в 50% на оплату штрафов

В России следует вернуть скидку в 50% при досрочной оплате штрафов. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что в стране на протяжении многих лет успешно действовала скидка в 50% на оплату административного штрафа для автомобилистов. Она повышала собираемость штрафов и при этом снижала при обжаловании судебную и административную нагрузку на должностных лиц.

Парламентарий назвал давлением на автомобилистов повышение с 1 января 2025 года размеров штрафов за нарушения и понижение скидки до 25%.

В связи с этим Нилов внес в Госдуму законопроект, который вновь предусматривает скидку в 50% при оплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

27 июня сообщалось, что Мособлдума приняла в окончательном третьем чтении закон, вводящий для таксистов в Московской области штрафы за отсутствие аттестации.

Ранее стало известно, за какие нарушения россияне получают штрафы ГИБДД.