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«Как-то» и «как то» — как правильно пишется

Через дефис или раздельно? Филолог объяснил правописание «как-то» и «как то»
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PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM
Между выражениями «как-то» и «как то» разница — всего лишь дефис, а смысл с ним кардинально меняется. Правила написания — с дефисом или без него — легко запомнить, если знать лайфхаки. «Газета.Ru» вместе с филологом разбиралась, в каких случаях употребляются эти выражения, чем их можно заменить и как не ошибиться в написании.

«Как-то» и «как то» — какая часть речи Когда пишется «как-то» Когда пишется «как то» Как запомнить правописание «как-то» и «как то»: совет филолога Проверьте себя

«Как-то» и «как то» — какая часть речи

Как-то — это неопределенное наречие, которое характеризует отношение говорящего.

Как то — это словосочетание, состоящее из союза «как» и указательного местоимения «то». Оно указывает на объект.

Союз «как то» тоже указывает на объекты и пишется раздельно. Перед ним ставится запятая, а после него — двоеточие.

Употребление того или иного варианта зависит от контекста предложения.

Когда пишется «как-то»

Наречие «как-то» пишется в следующих случаях:

  • Если указывает на отношение говорящего к высказыванию, передает модальное значение. При этом автор старается смягчить свою оценку, не высказываться конкретно, передать сомнение. Это выражение можно заменить на слово «несколько».

  • Если указывает на произошедшее каким-то неясным способом. В этом случае наречие синонимично словам «неожиданно» и «внезапно».

  • Если сложно определить точное время действия. В этом случае «как-то» заменяет слово «однажды».

  • Если речь идет о действии, результат которого станет известен в будущем. Или если действие уже свершилось, но неясно, каким способом.

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stockphoto mania/Shutterstock/FOTODOM

Когда пишется «как то»

Сочетание «как то» пишется раздельно в следующих случаях:

  • Если представляет собой союз с указательным местоимением. В этом случае «как то» указывает на объект, о котором идет речь. Местоимение «то» можно заменить на «это».

  • Если это союз перед перечислением. Его можно заменить на «а именно» или опустить без потери смысла.

Кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Лаврушина рассказала, что в правиле есть свои нюансы: «как то» ставится между обобщающим словом и однородными членами предложения и обособляется запятой и двоеточием.

К радости школьников, это сочетание в современном русском языке редко употребляется. Поэтому его нужно просто запомнить.

Как запомнить правописание «как-то» и «как то»: совет филолога

Запомнить написание наречия «как-то» поможет правило, которое многие слышали еще в школе, говорит эксперт.

Проверьте себя

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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Задания

Я как(то) расстроен сложившейся ситуацией.


В его походном рюкзаке оказались продукты, как(то): банка тушенки, рыбные консервы, пакетированный суп.

Как(то) раз мы обедали за одним столом.

Моя дочь как(то) смогла проплыть один километр.

Найти эту книгу было не так просто, как(то) произведение.

Я как(то) остался незамеченным в этом маленьком помещении.

Расскажи, как(то) произошло.

Ему как(то) удалось оставить для меня кусочек торта.

Глаза старика были синие, как(то) небо.

Тебе придется как(то) справиться с задачей самому.

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