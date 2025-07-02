«Пусть сваливают»: жители саратовского села вышли на сход против цыган из-за гибели подростка

В Саратовской области жители села Подлесного вышли на стихийных сход после того, как 15-летний подросток погиб в ДТП с автомобилем мужчины из местного цыганского табора. Сельчане заявили, что устали от цыган, которые селятся по 50 человек в квартирах, зарабатывают непонятно чем и постоянно нарушают закон, и потребовали их выселить. Глава Марксовского района Дмитрий Романов ответил, что сделать этого не может, но обещал провести миграционную проверку. В марксовском отделении партии «Справедливая Россия — За Правду» при этом рассказали, что намерены обратиться в СК России и Генпрокуратуру.

Жители села Подлесного Саратовской области вышли на народный сход после смерти 15-летнего подростка, который погиб в ДТП с автомобилем представителя местного цыганского табора. Об этом сообщили Baza и «Взгляд-инфо».

ДТП в селе Подлесном произошло утром 1 июля. На перекрестке столкнулись «Лада Веста» под управлением 36-летнего водителя и мопед Bolt, за рулем которого был 15-летний парень. Подросток погиб, в полиции возбудили дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Водителя автомобиля задержали. Несмотря на это, жители Подлесного собрались на стихийных сход, требуя выселить из села проживающих там цыган. По словам местных, цыгане постоянно нарушают закон: непонятно чем зарабатывают, селятся по 50 человек в квартирах, ездят без прав, но при этом имеют соцгарантии в виде различных выплат.

«Наркоту везде пихают, у них дети маленькие с ножами ходят по селу», — заявили сельчане, добавив, что дети представителей табора «заканчивают три класса, перестают учиться и выходят замуж».

Реакция властей

Чтобы успокоить жителей села, в Подлесное приехали глава Марксовского района Дмитрий Романов, районный прокурор Николай Альков, представитель полиции Дмитрий Даньшин и заместитель министра по внутренней политике Саратовской области Тимофей Лещенко, отвечающий в правительстве региона за межнациональные отношения.

Романов, посетивший семью погибшего подростка, заявил собравшимся, что сходы «не идут в утешение» родителям мальчика. Однако жители Подлесного вышли на собрание не только из-за аварии, а из-за многочисленных инцидентов с участием цыган, от которых уже устали.

«Глава района долго разговаривал с сельчанами и просил их успокоиться и не переводить ситуацию в национальную плоскость. Он отметил, что очень не хотел бы, чтобы происходящее в Подлесном переросло в межнациональный конфликт», — написал портал 164.RU.

Когда жители села заявили, что хотят «выселить» цыган, Романов ответил, что власти не могут выполнить все, что люди хотят.

«Если по-трезвому оценивать ситуацию, то такого понятия, как «выселять», нет. Но надо, чтобы жили по закону», — сказал глава района, добавив, что власти проведут проверку и те люди, которые проживают в населенном пункте нелегально, находиться в селе не будут.

Однако такой ответ жителей Подлесного не устроил. Они предложили цыганам продать дома и «свалить». На это Романов заявил, что ситуация в любом случае будет решаться «через призму правового поля». Он пообещал, что на перекрестке, где произошло ДТП, установят камеры, а также попросил людей сообщать о местах, где распространяют наркотики. Кроме этого, глава района обратился к начальнику МО МВД и прокурору, поручив им обратить пристальное внимание на людей, которые часто нарушают закон.

«<...> чтобы обеспечить силовиков фактурой, жители принялись тут же писать заявления о противоправных действиях представителей этнической общности, указывая торговлю наркотиками, езду без прав, вызывающее и хулиганское поведение», — сообщил «Взгляд-инфо».

Большая часть табора, как рассказала изданию одна из жительниц Подлесного, после начала волнений покинула село.

Конфликт начался не с аварии

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» намерено обратится в СК России и Генпрокуратуру для вмешательства и решения конфликта с цыганами, проживающими в селе Подлесном Марксовского района, сообщила помощник депутата областной думы Артема Чеботарева, лидер марксовских справедливороссов Ангелина Ревина.

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«Конфликт начался не с момента аварии, а развивался на протяжении многих лет и имеет очень глубокие корни. Аварии с участием цыган происходили уже неоднократно, хватало и других конфликтных ситуаций. Жители Подлесного не первый год жалуются на несколько цыганских семей, ведущих себя маргинально и не желающих социализироваться и не нарушать законы. И тут необходимо подчеркнуть, что неприязнь местных жителей идет не по этническому признаку, а из-за их поведения. Люди устали от такого соседства», — заявила Ревина.

Она добавила, что сейчас цыгане покинули свои дома в Подлесном, однако планируют вернуться, как только ситуация нормализуется. В связи с этим, по словам помощницы депутата, нужно внимание федеральных силовых структур к конфликту, поэтому в их адрес уже написаны обращения.