В Ельце БПЛА попал в многоквартирный дом

В городе Ельце БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, жители были эвакуированы, и при прилете никто не пострадал.

«Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания», — отметил глава области.

Он добавил, что пострадавших нет, а на месте работают экстренные службы.

До этого при падении обломков на частный жилой дом в Липецкой области не выжила 71-летняя женщина. Еще два человека были ранены. Всем пострадавшим оказывается помощь. Артамонов отметил, что выехал на место происшествия. Сигналы о падении обломков беспилотников поступают из разных районов, на них реагируют экстренные службы. В регионе по-прежнему сохраняется красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Ранее в Иркутской области попытались сбить украинские дроны камнями.