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Спрогнозированы курсы доллара и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев: доллар будет стоить 78–79 рублей на будущей неделе
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Владимир Астапкович/РИА Новости

На следующей неделе курс доллара составит 78–79 рублей, а юаня — 10,9–11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Окончание налогового периода лишь немного сдвинуло курсы иностранных валют вверх, российскую валюту сейчас поддерживают несколько факторов. Это и улучшение геополитических ожиданий на фоне сообщений о подготовке третьего раунда мирных переговоров с Украиной, и повышенный спрос на рублевый долг (индекс гособлигаций RGBI достиг самых высоких уровней с марта 2024 года), и по-прежнему подавленный импорт из-за высоких ставок и вялого потребительского спроса. Кроме того, сам доллар на мировом рынке продолжает снижаться — индекс американской валюты DXY опустился на трехлетние минимумы у 96 пунктов», — отметил Шепелев.

По его словам, индекс доллара снизился из-за деэскалации в ближневосточном регионе, тарифной войны, публичной критики политики Федеральной резервной системы США президентом Дональдом Трампом, споров вокруг налогово-бюджетного законопроекта. Важным днем для динамики глобального доллара может стать 9 июля — в этот день будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС и истечет трехмесячная «отсрочка», которую президент США Дональд Трамп дал другим странам для подготовки к заключению торговых соглашений.

Шепелев добавил, что на следующей неделе возможны колебания цены нефти — ОПЕК+ в эти выходные может принять решение об еще одном ускоренном возобновлении добычи.

По прогнозу финансиста, при нейтральных краткосрочных ожиданиях курс доллара может выйти в область 80–82 рублей летом, а юаня — подняться до 11–11,2 рубля. Эксперт уточнил, что этому могут способствовать снижение ключевой ставки, активизация импортеров и физического спроса на инвалюту.

2 июля доллар стоил более 78,8 рубля, юань — 10,9 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал средний курс доллара в 2026 году.

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