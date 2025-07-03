В США заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

WP: конфликт на Украине достиг переломного момента из-за решения США по Patriot

Изнурительный конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий ВС России и решения США приостановить поставки зенитных ракет Patriot Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что украинская сторона сейчас сталкивается с критической нехваткой оружия и военных. Это сказывается на ведении боевых действий на линии фронта.

Издание отмечает, что без немедленного увеличения помощи Киеву правительство Украины может «потерпеть катастрофический крах». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, Украина изменила подход к получению американских вооружений, запросив у Вашингтона разрешение на их закупку через европейские страны.

США 2 июля приняли решение приостановить поставки на Украину ряда важных видов вооружений, среди которых Patriot, зенитные ракеты, высокоточные боеприпасы и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.