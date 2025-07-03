В аэропорту Саратова ограничили прием и отправку рейсов

В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 6:10.

До этого аналогичные ограничения были введены в тамбовском аэропорту Донское.

А два дня назад прием и выпуск воздушных судов приостановили в аэропорту Ижевска. Город подвергся атаке украинских дронов. По данным властей, три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 24 горожанина были ранены, состояние семерых из них было тяжелым. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий зенитные ракетные комплексы «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три БПЛА «Лютый». Один был сбит.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.