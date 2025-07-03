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Стало известно, сколько времени займет путь между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ

Савельев: время в пути между столицами по ВСМ составит 2 часа 15 минут
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Илья Питалев/РИА Новости

Пассажиры поездов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) будут проводить в пути между Москвой и Санкт-Петербургом всего 2 часа 15 минут. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

Он уточнил, что максимальная скорость поезда будет достигать 400 километров в час, а скорость в эксплуатации составит 360 километров в час. Высокоскоростная железнодорожная магистраль позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут.

Савельев отметил, что до конца 2028 года на маршруте будут эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества к концу 2030 года до 43.

По итогам 2030 года пассажиропоток высокоскоростной железнодорожной магистрали составит не менее 23 миллионов человек.

3 июля сообщалось, что Путин потребовал обозначить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, где будет полигон для нового высокоскоростного поезда.

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