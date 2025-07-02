«Пробито дно». Что означает звонок Макрона Путину?

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце, 2019 год

1 июля вечером прошел первый за почти три года телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Беседа длилась более двух часов и, по информации Кремля, политики успели обсудить вопросы, связанные с конфликтом на Украине, Ближнем Востоке и проблемы иранской ядерной программы. Как беседу оценивают в Москве и почему Макрон решил возобновить контакты с Кремлем — в материале «Газеты.Ru».

Российский президент Владимир Путин впервые за почти три года провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле отметили, что разговор носил «содержательный характер», сама беседа длилась более двух часов.

По официальным сообщениям, стороны обсудили конфликт на Украине, конфликт Ирана и Израиля и удары США по ядерным объектам Исламской Республики. Оба лидера поддержали идею о том, что кризис вокруг иранской ядерной программы должен быть урегулирован исключительно дипломатическими методами. Путин и Макрон также договорились продолжать контакты в целях возможной координации позиций.

Впервые за три года

Предыдущая телефонная беседа Путина и Макрона состоялась 11 сентября 2022 года. Многие российские эксперты считают, что позитивен сам факт разговора спустя столько времени.

«Разговор был очень неожиданным, так как отношения между странами были сложные, мягко говоря. Мы помним, что Макрон был человеком компромиссов, пытался и с Россией найти какой-то общий язык, но три года назад ситуация кардинально поменялась, и он стал одним из главных критиков. На этом фоне удивительно, что такой разговор состоялся и продолжался порядка двух часов», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

При этом, по мнению эксперта, никаких прорывных решений в ходе беседы принять не могли, так как главы государств слишком давно не общались.

А вот в Госдуме надеются, что президенты нашли какие-то точки соприкосновения в своих позициях, учитывая, что разговор продлился почти два часа.

«По крайней мере, пробито то дно дипломатического безмолвия между нашими странами, и это очень важный шаг к возможности понимания той ситуации, которая привела к конфликту. Можем надеяться, что французскому лидеру хватит разума прекратить проводить ту антироссийскую политику, которую проводила Франция в последние годы», — заявил «Газете.Ru» первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он заявил, что отчасти Франция и Германия виноваты в том, что Минские соглашения не выполнялись. По словам Чепы, в Москве надеются, что сейчас у европейских лидеров хватит разума, чтобы услышать и принять другую точку зрения.

«Нужно что-то менять»

Звонок Макрона Путину может быть связан и с тем, что на прошедшем саммите НАТО Европа почувствовала себя изолированно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

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«События, которые складываются на Украине, сам ход боевых действий, видимо, убедили Макрона, что воинственная русофобская позиция и тем более желание победить Россию на поле боя — это нереальный нарратив. Значит, нужно что-то менять. Тем более, что после прошедшего саммита НАТО Европа почувствовала себя изолированно. Несмотря на все претензии быть центром силы, они по сути маргинализированы в вопросах урегулирования крупных международных проблем», — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что «Макрон, демонизируя Россию, лишил Францию, и, по большому счету Европу возможности выступать в качестве посредника».

После разговора Макрон связался с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его об итогах контактов с Москвой. По данным издания Bloomberg, французский президент сказал Зеленскому, что позиция Путина по прекращению конфликта не изменилась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что состоявшийся телефонный разговор стал «хорошей возможностью донести позиции друг до друга». Однако Париж по-прежнему не готов принимать некоторые положения российской точки зрения.

В свою очередь, в Елисейском дворце сообщили, что Макрон во время разговора «призвал к скорейшему установлению режима прекращения огня, началу переговоров между Украиной и Россией для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

Внимание на Иран

По мнению политолога Николая Топорнина, основное время беседы двух президентов было посвящено обсуждению иранского вопроса.

«Сейчас в Евросоюзе идет обсуждение иранской проблемы, даже на прошедшем саммите ЕС рассматривались возможности ввести санкции против Израиля, но не все страны согласились, и поэтому вопрос был отложен. Как раз у Франции в отношении Ирана позиция не такая, как у США, а очень сдержанная», — сказал Топорнин.

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Политолог пояснил, что Париж решил наладить контакты именно с Москвой, так как у РФ с Ираном очень хорошие отношения, и Кремль мог бы выступить посредником в диалоге.

Французская газета Le Parisien пишет, что телефонный звонок показал стремление Европы сесть за стол переговоров по иранскому вопросу.

«Этот разговор в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над иранской ядерной программой», — говорится в сообщении издания.