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Глава ГК «Пикет» заключил досудебное соглашение по делу о бракованных бронежилетах

ТАСС: обвиняемый по делу бронежилетах Есипов заключил досудебное соглашение
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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, который обвиняется в поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы РФ, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве дело Есипова может быть рассмотрено судом в особом порядке.

В соответствии с российскими законами, при досудебном соглашении обвиняемый полностью признает вину и предоставляет следствию всю известную ему информации о других фигурантах и эпизодах дела. После этого суд не может назначить заключившему соглашение максимальное наказание.

1 июля сообщалось, что суд арестовал имущество на общую сумму свыше 17 млн рублей родственников Виктории Антоновой и Михаила Кальченко, обвиняемых по делу о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы РФ.

По делу проходят не менее девяти человек. Основным обвиняемым является генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов. Другими фигурантами являются начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко, а также Виктор Астапенко, Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктория Антонова и Вячеслав Портянников.

В материалах дела говорится, что речь идет о поставке для военнослужащих в зону СВО 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этой продукции. Размер ущерба составил около 2 млрд рублей.

Ранее фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину.

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