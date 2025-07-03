В Чехии начался пожар возле склада боеприпасов

Возле армейского склада боеприпасов в районе города Литомержице на северо-западе Чехии начался пожар. Об этом сообщает Чешское информационное агентство (Česká tisková kancelář, CTK).

В публикации отмечается, что к ликвидации возгорания было привлечено 12 подразделений спасателей, также в тушении используется авиатехника. Подчеркивается, что ситуация осложняется тем, что на территории пожара случился взрыв старых боеприпасов, которые были зарыты в землю. Местные власти обратились к местным жителям с просьбой воздержаться от прогулок по лесу.

Агентство подчеркивает, что причиной пожара могли стать погодные условия. 2 июля во многих районах Чехии наблюдалась температура выше 35°C, в четверг воздух может прогреться до +40°C.

До этого сообщалось, что западная Европа столкнулась с аномальной жарой: в некоторых регионах температура воздуха достигает почти 50°C. В связи с этим в Европе развернулась кампания против использования кондиционеров, которые традиционно считаются эффективным средством для борьбы с жарой.

Ранее синоптик предупредил о жаркой погоде на Урале и Дальнем Востоке.