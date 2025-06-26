В России зафиксирован тренд на «семейность» цифровых услуг

Россияне все чаще разделяют трафик из своего тарифа с близкими. Обезличенные данные «МегаФона» показывают, что в 2025 году число людей, которые используют минуты, смс и гагабайты совместно с членами семьи, увеличилось практически на четверть (25%), сообщила пресс-служба компании.

Семейные группы чаще создают мужчины — на них приходится порядка 58% от общего числа владельцев «МегаСемей». Наиболее часто услугой пользуются жители Таймырского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Чечни, Дагестана и Магаданской области, а также Москвы, Сочи, Челябинской области, Удмуртии и Коми.

Женщины составляют 42% организаторов семейных групп. При этом в текущем году представительницы прекрасного пола стали в целом создавать их на 23% активнее.

Чаще всего разделяют трафик с родными жители России в возрасте 35–44 лет — их 41%. Далее следуют россияне 45–54 лет (22%) и 25–34 лет (18%.) Молодые люди в возрасте 18–24 лет чаще являются участниками семейной группы — организаторов среди них лишь 4%.

«Сервис «МегаСемья» закрывает сразу несколько потребностей — забота о наличии связи у родных и рациональный подход к бюджету. Пакетами владельца группы сможет пользоваться вся семья», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

В «мобильную семью», как правило, включены два-три человека – на такие группы приходится 73%. Расход трафика в месяц у них составляет порядка 18–20 ГБ. Наиболее востребованы у пользователей безлимиты на мессенджеры и социальные сети.

Тенденцию на «семейность» цифровых услуг отметили также аналитики Облака Mail. По их данным, россияне стали чаще создавать совместные папки и альбомы — в мае число таких пользователей увеличилось на 10% по сравнению с апрелем. Наиболее активно это делают люди в возрасте 35–44 лет, на втором месте — группа 45–54 лет.

«Ежемесячно пользователи создают более 2,5 млн общих папок с миллионами файлов внутри и ценят удобство совместного использования, оставляя выбор за собой — хранить файлы приватно или поделиться ими с близкими», — рассказал директор бизнес-юнита Mail Андрей Сумин. Он также отметил, что половина подписчиков облачного сервиса — семейные люди, которые активно делятся общими воспоминаниями с близкими.