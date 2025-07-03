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Далай-лама решил переродиться после кончины

Далай-лама сообщил перед 90-летием о решении переродиться
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Нина Алексеева/РИА Новости

В преддверии 90-летнего юбилея далай-лама XIV Тензин Гьяцо сообщил на своем сайте о намерении переродиться после кончины.

Он напомнил о своих планах проконсультироваться «с высокими ламами (учителями) тибетских буддийских традиций, тибетской общественностью и другими заинтересованными людьми, которые исповедуют тибетский буддизм» по поводу того, стоит ли ему рождаться вновь, а институту далай-лам — продолжать свое существование.

По словам далай-ламы, в течение последних 14 лет он получал многочисленные обращения с просьбами положительно решить этот вопрос.

«Отвечая на все полученные просьбы, я утверждаю, что институт далай-лам продолжит свое существование», — заявил духовный лидер.

В прошлом году он перенес операцию по замене коленного сустава, который доставлял ему неудобства. Он поблагодарил всех заботящихся и молящихся о его здоровье и предупредил, что могут появиться провокационные сообщения о его тяжелом положении и госпитализации, и призвал не верить подобной информации.

Ранее далай-лама посоветовал, как стать счастливее.

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