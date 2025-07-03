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У Бали затонул паром, десятки человек пропали без вести

У берегов Бали затонул пассажирский паром, 61 человек пропал без вести
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Shutterstock/FOTODOM

У индонезийского курортного острова Бали затонул паром, по меньшей мере 61 человек пропал без вести. Об этом сообщает CNA.

По данным спасателей, судно пошло ко дну накануне в 23:20 (18:20 мск), когда направлялось к месту отдыха с Явы, главного острова Индонезии. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

Согласно материалу, утром следующего дня четырех человек удалось спасти.

19 августа прошлого года в Италии затонула суперъяхта Bayesian. Судно ушло под воду буквально за минуту. На борту находились 22 человека — шестеро из них пропали без вести. Спасателям не сразу удалось обнаружить британского мультимиллионера и основателя компании Autonomy Майка Линча, председателя правления банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, юриста компании Clifford Chance Криса Морвилло. Все они были связаны с делом против Линча, которого компания HP обвинила в мошенничестве. А за два дня до происшествия еще одного партнера бизнесмена — бывшего топ-менеджера Autonomy Стивена Чемберлена — сбила машина.

Ранее в Новосибирске лодка с пожилыми людьми попала под баржу и затонула.

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