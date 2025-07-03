В России заявили о заметных потерях денег при покупке долларов

Экономист Балынин: покупка долларов на 100 тыс. руб. в ноябре дала потери в 30 тыс.

Россияне, вложившие в доллары 100 тыс. рублей в конце прошлого года, потеряли более 30 тыс. рублей, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Вложения в иностранную валюту очень часто приносят убытки. Например, граждане, вложившие 100 тыс. рублей в ноябре в покупку долларов и обратно поменявшие их на рубли сегодня, потеряли более 30 тыс. рублей только на колебаниях курсов валют. Соответственно, 100 тыс. рублей превратились примерно в 65–70 тыс. рублей. При этом граждане, положившие 100 тыс. рублей в конце ноября — начале декабря 2024 года на банковский вклад, смогли к текущему моменту, наоборот, заработать 12–15 тыс. рублей. Соответственно, 100 тыс. рублей превратились примерно в 112–115 тыс. рублей», — отметил Балынин.

Поэтому экономист назвал очевидным, что вкладываться в доллар США сейчас нецелесообразно. По словам эксперта, это одно из самых рискованных финансовых решений в настоящее время.

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