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Сын Трампа призвал ЦРУ продолжить расследование о вмешательствах РФ в выборы 2016 года

Сын Трампа призвал ЦРУ продолжать разоблачать ложь о вмешательстве РФ в выборы
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Rebecca Blackwell/AP

Сын президента США Дональд Трамп — младший считает, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф должен продолжать разоблачать ложь о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, даже кадровые сотрудники управления признают, что возглавлявший на тот момент ведомства Джон Бреннан и его приближенные «сфабриковали ложную оценку разведывательного сообщества», чтобы навредить его отцу утверждениями о вмешательстве России.

До этого по данным отчета ЦРУ стало известно, что доклад американских разведывательных служб о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году с целью поддержки Дональда Трампа был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным.

По итогам отчета Рэтклифф заявил в социальной сети X, что доклад о выборах 2016 года проводился в рамках коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы, которую создали бывшие руководители ЦРУ Джон Бреннан и ФБР Джеймс Коми.

Ранее сенат США удалил доклад о вмешательстве России в президентские выборы.

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