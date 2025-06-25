Отсутствие должного контроля: что мешает российским продавцам электроники

Ассоциация РАТЭК выступила против недобросовестной конкуренции со стороны маркетплейсов на рынке электроники и направила жалобу в ФАС на их практику занижения цен. Президент РАТЭК Александр Онищук в интервью «Газете.Ru» рассказал, что ждет рынок российской электроники в ближайшие годы и как бороться с агрессивной демпинговой политикой маркетплейсов.

— Какие особенности сегодня характеризует российский рынок электроники? В чем выражаются наиболее серьезные изменения последних лет?

— Российский рынок электроники за последние три года пережил существенные изменения, которые обусловлены прежде всего прекращением прямых поставок товаров многими зарубежными производителями. В этой ситуации российские игроки вынуждены были наладить самостоятельные каналы поставок электроники (параллельный импорт), взять на себя вопросы логистики, сервиса и пр. Это серьезно осложнило им работу, привело к росту издержек. Но это в тоже время стало стимулом развития собственного производства, привело к росту доли собственных торговых марок.

Второй серьезной проблемой рынку стала скачкообразный рост бизнеса маркетплейсов, в т.ч. рост трансграничных поставок электроники для т.н. «личных нужд» - без уплаты пошлин, налогов, без затрат на сертификацию и пр. обязательные процедуры.

— Что сегодня мешает российским продавцам электроники? Насколько успешно рынок преодолевает существующие барьеры?

— Отсутствие регулирования и должного контроля за деятельностью маркетплейсов, которые сегодня стали благоприятной средой для недобросовестных продавцов товаров, создали крайне неблагоприятную конкурентную среду на рынке электроники. Законопослушным игрокам, вынужденным как-то конкурировать с продавцами контрафакта, товаров, завезенных незаконным путем или по трансграничным каналам, приходится сокращать свои издержки за счет снижения интенсивности роста, снижения ассортимента, затрат на развитие. Трудно назвать это «выживание» успехом.

— Онлайн-торговля открыла новые возможности для продавцов электроники, однако появились и новые проблемы. Какие негативные явления связаны с продажами через интернет?

— Выделил бы два ключевых вызова для отрасли – ценовой демпинг со стороны маркетплейсов и продажа контрафакта. Важно, что данные проблемы не присущи лишь рынку электроники и бытовой техники, последствия от недобросовестных действий маркетплейсов отмечают целый ряд отраслей торговли – от книг и товаров для творчества до продовольствия.

И если проблема продажи контрафакта в онлайне не отрицается и регуляторы готовы предлагать законодательные решения, чтобы защитить интересы добросовестных игроков и потребителей, то вопрос ценового давления со стороны маркетплейсов еще предстоить решить.

Мы видим, что отрасль торговли трансформируется – продажи в онлайне растут, игроки активно инвестируют в омниканальность. Традиционные офлайн игроки увеличивают свое присутствие в онлайне, одновременно онлайн игроки пытаются выйти в офлайн. В таком смешении каналов и пересечении подходов и лежит будущее торговли – нам важно поддерживать конкурентность сферы, чтобы стимулировать развитие лучших для сетей, производителей, покупателей практик.

Однако та недобросовестная практика ценового давления, которая сейчас перекраивает рынок торговли, ведет лишь к одному – монополизации маркетплейсами каналов продаж. Речь идет про снижение цен на товары продавцов маркетплейсами до нерыночного уровня за счет их собственных средств.

Причем это не специфика российского рынка, а спланированная стратегия захвата рынка через практику хищнического ценообразования, которая уже наблюдалась в мировом опыте и спровоцировала негативные последствия для рынков.

Переток покупателей на маркетплейсы за нерыночно низкими ценами привел к тому, что продавцы и производители потеряли альтернативные каналы продаж, их зависимость от площадок выросла, что позволило маркетплейсам диктовать условия сотрудничества и продолжать увеличивать комиссии и тарифы, а потребители остались с сокращенным ассортиментом доступных товаров из-за закрытия ритейлеров.

И держится данная недобросовестная практика на законодательном пробеле, который остается нерешенным, несмотря на просьбы игроков – как продавцов, так и поставщиков/производителей товаров – разобраться с проблемой.

— Агрессивная демпинговая политика маркетплейсов стала причиной убытков крупных розничных сетей. Какие пути решения этого конфликта интересов вы видите?

— Ценовой демпинг не зря ограничен в традиционной торговле – ни у кого не возникает вопросов, как подобная практика ограничивает конкуренцию и как от этого проигрывает рынок, а, значит, и потребитель. Однако данное регулирование не распространяется на маркетплейсы, поскольку они не являются владельцем товара (ни продавцом, ни производителем) – даже несмотря на то, что фактически влияют на ценообразование продавца.

Снижая цены на товары до нерыночного уровня, они задают ценовую политику, с которой никто не может конкурировать – ни торговые сети, ни независимые магазины, ни сам продавец, который не сможет предлагать покупателям такие же низкие цены на товары в своем собственном канале продаж. И это важно понимать – речь идет не только об убытках крупных сетей, но и малом и среднем бизнесе, который находится в полной зависимости от маркетплейса и его политики, ведь именно маркетплейс становится ключевой площадкой для продаж.

Мы не выступаем за полный запрет скидок за счет маркетплейсов – понимаем, что это маркетинговый инструмент, которым пользуются все поставщики товаров и услуг. Мы выступаем за введение лимита для инвестиций, которые маркетплейсы могут вкладывать в скидки на товары продавцов, на уровне 10% от товарооборота площадки.

Это значит, что маркетплейсы будут иметь средства для снижения цен на товары, смогут решать, на какие товары данные скидки предлагать и на какой срок, в каком размере. При этом лимит общего объема инвестиций в скидки будет стимулировать маркетплейсы более сдержанно подходить к выставляемым скидкам на товары, что уже позволит минимизировать негативные эффекты для торговли от ценового давления.

— Ассоциация РАТЭК выступила против недобросовестной конкуренции со стороны маркетплейсов и направила жалобу в ФАС на их практику занижения цен. Как отреагировало антимонопольное ведомство?

— Действительно, ранее мы направили жалобу в ФАС, в которой не просто описали практику хищнического ценообразования маркетплейсов, но и предоставили аналитические данные и оценку негативных последствий, которые наблюдаются на нашем рынке.

Мы считаем, что нерыночное снижение доминирующими маркетплейсами цен на товары продавцов за счет маркетплейса должно квалифицироваться как злоупотребление доминирующим положением.

Мы предлагаем выдать доминирующим игрокам предупреждения о прекращении антиконкурентных действий и рассмотреть вопрос о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства платформами. В том числе, если предупреждения не будут выполнены. Мы исходим из того, что предлагаемый нами механизм реагирования не только полностью обоснован, но и соответствует складывающейся успешной практике ФАС по пресечению недобросовестных действий со стороны маркетплейсов.

Наше обращение у ФАС еще в работе. Со своей стороны, мы готовы оказать содействие регулятору для всесторонней оценки заявленной в обращении позиции. Уверены, что антимонопольный орган как всегда компетентно отреагирует и примет надлежащие меры по обеспечению конкуренции. Рассчитываем на то, что ФАС предоставит ответ на наше обращение не позднее второй половины июля. Понимаем, что ФАС требуется время для анализа сложившейся ситуации и выработки итоговых выводов. При этом мы уже видим публичные заявления, в которых ФАС подтверждает возможные негативные последствия данной практики.

— Демпинг маркетплейсов оправдывают борьбой с ростом цен. Есть мнение, что запрет «автоскидок» за счет собственных средств платформ интернет-продаж спровоцирует рост цен и ускорит инфляцию. Что вы думаете по этому поводу?

— Ограничение объема инвестиций маркетплейсов в скидки, за которое мы выступаем, не приведет к значимому для потребителя росту цен, ведь мы не просим полностью запретить акции. Более того, у продавцов останется возможность предлагать скидки за свой счет.

По данным Института Гайдара, в результате ограничения скидок маркетплейсов цены в онлайне могут вырасти всего на 1–2%, но это не приведет к росту общей инфляции. Зато выручка самих продавцов на площадках может вырасти на 1–3% как результат уменьшения давления со стороны платформ.

Важно помнить, что средства, которые маркетплейсы вкладывают в скидки, это деньги тех же самых продавцов, собранные с комиссий и тарифов. Только недавно крупнейшие маркетплейсы в очередной раз увеличили свои комиссии для продавцов. Продавцы же закладывают эти затраты в стоимость товаров, на которые затем маркетплейсы и ставят скидки. Это бесконечный цикл, в котором маркетплейсы собирают через комиссии средства со всех продавцов, и затем раздают скидки только крупнейшим продавцам на площадке, товары которых растят товарооборот самого маркетплейса.

Покупатели также приобретают товары по завышенной стоимости – и нет подтверждения тому, что скидка, предоставляемая маркетплейсом, покрывает те затраты, которые продавец был вынужден заложить в стоимость товара из-за повышенных комиссий. Более того, скидки не выставляются приоритетно на социально значимые для потребителя товары – они ставятся на популярные товары.

Предлагаемый нами формат ограничения инвестиций маркетплейсов в скидки также позволит маркетплейсам распродавать неликвидный товар и освободить склады. Хотя, конечно, цель маркетплейса – с помощью скидок привлечь покупателей на площадку ходовыми товарами для роста товарооборота, а не распродать неликвид.

Так, в 2023 году объем инвестиций одного из маркетплейсов в скидки составил порядка 550 млрд рублей, что даже превысило выручку маркетплейса за этот год. Сложно представить, что все средства были потрачены на распродажу неликвида.

— В ближайшие несколько лет стоит ждать на российском рынке электроники каких-то существенных изменений?

— Мы полагаем, что, если ситуация с ценовым демпингом не изменится, маркетплейсы продолжат предоставлять «полку» для недобросовестных поставщиков, а трансграничная торговля не будет должным образом упорядочена рынок электроники в ближайшие несколько лет превратится в рынок нескольких доминирующих игроков со всеми вытекающими из этого последствиями как для государства (снижение налоговых отчислений), так и для потребителей (уменьшение ассортимента, рост цен, отказ от привычного постпродажного сервиса).