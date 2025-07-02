«Раскрутили по классике». Вдова экс-министра отдала мошенникам 10 млн рублей

Пожилая вдова скандально известного экс-министра путей сообщения России Николая Аксененко, входившего в число потенциальных преемников Бориса Ельцина, стала жертвой мошенников. Аферисты убедили ее расстаться с 10 млн рублей, но полицейские смогли спасти сбережения женщины. Выяснилось, что операция против нее курировалась на Украине.

Аферисты обманули 76-летнюю Галину Аксененко — вдову экс-министра путей сообщения России Николая Аксененко, которого обвиняли в причинении ущерба России в 11 млрд рублей. По информации Telegram-канала Mash, женщину «раскрутили по классике».

«Якобы возбуждена «уголовка», она к ней причастна и срочно надо положить 10 млн рублей на спецсчет в Санкт-Петербурге. Передать их, конечно же, надо наличными федеральному инкассатору», — говорится в сообщении.

По озвученной мошенниками легенде, деньги на ее счете в банке якобы находились «под угрозой» — их могли обменять на «золотые слитки». Baza уточнила, что аферисты начали звонить женщине с 24 июня.

В итоге 30 июня Аксененко обналичила сбережения в Москве — в одном из банков неподалеку от гостиницы «Президент-Отель». Работники финансовой организации заподозрили, что женщину обманывают аферисты, и вызвали полицию.

Операция курировалась на Украине

Вдове бывшего министра пришлось объяснять прибывшим сотрудникам правоохранительных органов, что она действует по своей воле.

« Аксененко час доказывала, что она в здравом уме , полицейские сделали вид, что поверили. Но все же организовали тайную слежку», — отметил Mash.

Вдова экс-министра пришла в парк искусств «Музеон» и передал деньги курьеру, а тот — еще одному человеку. Полицейские отследили их и задержали. Злоумышленниками оказались 17-летний уроженец Кировской области Мазур и 38-летний москвич Торрес.

По данным Mash, задачей последнего была доставка денег в криптовалютный обменный пункт, чтобы затем их перевели за границу. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские изъяли наличные.

«Как выяснило МВД, курировалась операция, очевидно, из кол-центров на Украине», — добавил Mash.

«Отличу в два счета!»: Буланова раскрыла секреты борьбы с телефонными мошенниками Певица Татьяна Буланова рассказала, что ей часто звонят телефонные мошенники. В беседе... 02 июля 08:24

По версии Telegram-канала Baza, женщина догадалась о мошенничестве «почти сразу», когда отдала деньги, и вызвала полицейских в парк, но курьера к моменту их прибытия уже не было.

Что известно о семье Аксененко?

Ныне покойный муж Галины Аксененко, Николай, родился в селе Новоалександровка Новосибирской области 15 марта 1949 года. Получил образование в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта (1972) и Академии народного хозяйства (1990).

С 1972 года занимал высокие посты на Восточно-Сибирской, Юго-Восточной и Октябрьской железных дорогах. В 1994 году его назначили заместителем министра путей сообщения РФ, а в апреле 1997 года — министром путей сообщения России. С мая 1999 года по январь 2000 года Аксененко был первым заместителем председателя правительства РФ.

«Время вице-премьерства стало для Николая Аксененко взлетом карьеры. Именно тогда президент страны Борис Ельцин назвал его перед телекамерами одним из тех людей, которых он мог бы видеть как своих преемников», — говорится в статье, размещенной на сайте РЖД.

10 января 2000 года Аксененко вновь возглавил министерство путей сообщения. 3 января 2002 года он был снят со своего поста.

В октябре 2001-го чиновнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и растрате денег (часть 3 статьи 286, часть 3 статьи 160 УК РФ).

Следователи выяснили, что он незаконно покупал квартиры для руководства министерства и «образовал шесть централизованных финансовых фондов, куда отчислялось от 5 до 37% прибыли каждой из 17 железных дорог страны». Генпрокуратура подчеркнула, что Аксененко нанес государству ущерб более чем в 11 млрд рублей. Чиновник вину не признал.

Расследование завершилось осенью 2003 года. Аксененко подписал отказ от дальнейшего ознакомления с делом и выехал на лечение от лейкоза в Германию. Он скончался в Мюнхене 20 июля 2005 года, в связи с этим приговор по делу вынесен не был.

«Люди поверили Гузеевой»: телеведущую заподозрили в мошенничестве с виллами на Бали Москвичка Виктория Н. после рекламы с участием Ларисы Гузеевой вложила $200 тыс. в строительство... 26 июня 14:33

О самой Галине Аксененко известно немного. Она родилась в 1949 году. По информации Telegram-канала Baza, вдова живет в испанском Кадакесе «у родственников», но раз в год приезжает в Россию.

Согласно информации из открытых источников, у супругов есть двое детей — Рустам и Олеся. Сын учился в Женеве, является акционером транспортных компаний. В 2005 году получил эстонское гражданство, но проживает в Швейцарии. Дочь Олеся училась в Великобритании.