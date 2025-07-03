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Минобороны сообщило о роли комплексов «Стрела-10» в защите от беспилотников

Минобороны: комплексы «Стрела-10» создали воздушный барьер от дронов ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские самоходные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» организовали воздушное прикрытие подразделений на Красноармейском направлении. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

Расчеты «Стрелы-10» ежедневно ведут непрерывный контроль воздушного пространства, обеспечивая надежную защиту российских войск от беспилотных летательных аппаратов противника.

По словам командира отделения ЗРК «Стрела-10» Александра Садова, на поражение воздушной цели уходит около минуты. Самым сложным является обнаружение дронов. Расчеты получают информацию о направлении и высоте полета беспилотников. После пуска ракеты комплекс сразу же перемещается на другую позицию.

28 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что беспилотные летательные аппараты стали играть решающую роль для продвижения подразделений и удержания позиций в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в зоне СВО испытали новые ракеты для ЗРК «Панцирь».

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