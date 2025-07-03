Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Одесса».

В городе работают системы противовоздушной обороны. Предположительно, Одессу со стороны моря атакует большое количество беспилотных летательных аппаратов.

2 июля сообщалось, что число пострадавших при двух взрывах под Житомиром на северо-западе Украины увеличилось до 24. Еще два человека не выжили.

На 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина Житомирской области) было перекрыто движение в обоих направлениях. Патрульные обеспечивали безопасность и регулировали дорожное движение. Позднее стало известно, что взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия были полностью уничтожены.

В тот же день взрывы на фоне воздушной тревоги произошли в Киеве.

1 июля стало известно о взрыве в Сумах.

Ранее в России допустили переход Одессы и Харькова под контроль ВС РФ к концу лета.