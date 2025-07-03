Готовы закупать вместе с европейскими партнерами: Киев ищет новый подход к оружию США

Украина меняет тактику: вместо военной помощи Киев планирует просить у США разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его Киеву. 1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. Тот ответил, что армии США самой не хватает боеприпасов.

Украина пытается добиться от США отправки большего количества оружия. Поэтому Киев планирует «попробовать что-то новое»: попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, сообщают источники Politico.

Новый подход обсуждался примерно в то же время, когда администрация президента США Дональда Трампа приняла решение остановить некоторые поставки военной помощи, которые уже были выделены Киеву, включая противоракеты Patriot, ракеты Stinger и 155-мм артиллерийские снаряды. Этот шаг «ошеломил» высших украинских чиновников, пишет издание.

В рамках нового подхода несколько европейских стран изучают возможности по закупке американского оружия из средств своих оборонных бюджетов для дальнейшей передачи Украине.

Деньги будут засчитываться в новую графу расходов НАТО на оборону. Эти передачи оружия должны будут осуществляться с одобрения США.

Одной из преград могут быть ограничения, которые США обычно налагают на союзников, использующих американское оружие. Так, во время администрации прошлого президента Джо Байдена британские ракеты Storm Shadow не отправлялись в Киев, поскольку в них содержались американские детали.

Пока не ясно, удовлетворят ли Соединенные Штаты подобные просьбы, однако, как считает Politico, администрация Трампа, «похоже, с теплотой отнеслась к идее отправки большего количества оборонительного оружия в Киев, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Нидерландах на прошлой неделе».

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Один из источников, «напрямую проинформированный о встрече», охарактеризовал ее как «действительно позитивную», отметив, что Трамп, по-видимому, был «сострадательным» и «понимающим». Второй источник, осведомленный о ходе переговоров между двумя лидерами, сказал, что они были «продуктивными» и прошли «очень, очень хорошо».

Но несмотря на позитивное взаимодействие между Трампом и Зеленским, в последнее время не было никаких шагов по увеличению поставок американского оружия на Украину. Вопрос о них приобрел новую актуальность на этой неделе после того, как стало известно о приостановке поставок некоторых боеприпасов. Пентагон обеспокоен, что запасы оружия в США сокращаются, и приказал частично заморозить поставки на Украину.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на прошлой неделе, что Великобритания, Канада и европейские страны в совокупности увеличили свою помощь Украине почти до $23,5 млрд за первые три месяца 2025 года и предоставят дополнительную военную помощь в размере $40,6 млрд до конца года.

Однако европейские страны имеют ограниченные возможности поставлять Киеву ключевые вооружения, особенно средства ПВО.

«Учитывая, что некоторые виды вооружений, которые критически важны для нас, не производит никто в демократическом мире, кроме США, мы вместе с нашими европейскими партнерами готовы их закупить», — заявил Politico неназванный украинский чиновник.

Критика решения Пентагона

В среду Пентагон подвергся критике за свое решение прекратить отправку ракет ПВО на Украину, сообщает Bloomberg. Конгрессмены и сенаторы от обеих партий называли этот шаг недальновидным в то время, когда «Россия усилила свои ракетные и беспилотные обстрелы».

Многие законодатели не согласились с аргументом Пентагона о том, что пауза в поставках необходима, пока США пересматривают свои собственные запасы и взвешивают необходимость сохранения оружия для других угроз.

Оружие, в котором Украина нуждается больше всего, не требуется срочно где-то еще, и не было никакой срочной необходимости лишать ее оружия, которое уже было в пути, заявили они.

«Я понимаю, что существуют угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, и нам следует пополнять запасы, но решение состоит в том, чтобы производить больше, а не удерживать поставки от Украины», — заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Республиканец и ярый защитник Украины Брайан Фицпатрик потребовал от администрации Трампа провести экстренный брифинг по поводу ее решения приостановить «срочную, жизненно важную военную помощь».

«Президент сворачивает помощь Украине»

В гостевом эссе для The New York Times бывший советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что главная цель паузы — программа, известная как Инициатива по оказанию помощи в обеспечении безопасности Украины (USAI), которая использует федеральные средства для закупки оружия напрямую у производителей для поставки на Украину.

Поставки USAI «осуществляются по контрактам на закупку, а не из запасов Пентагона, и отличаются от заказов для армии США», написал Салливан:

«Администрация, возможно, не хочет этого говорить, но реальность, по-видимому, такова, что президент сворачивает помощь США в сфере безопасности Украине».

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что это решение является частью более широкого текущего обзора того, куда США отправляют боеприпасы. Он отказался предоставить подробности остановки.