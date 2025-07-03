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В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

Власти Татарстана объявили о перебоях в работе мобильного интернета в регионе
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Власти Татарстана объявили о введении режима «Беспилотная опасность», в республике могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В заявлении отмечается, что снижение скорости интернета является временной мерой.

В правительстве добавили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время действия режима «Беспилотной опасности», после его завершения работу мобильного интернета оперативно восстановят.

30 июня администрация Нижегородской области объяснила ситуацию с перебоями в работе интернета и связи мерами безопасности.

До этого сразу в 16 регионах России фиксировались сбои в работе мобильного интернета, в том числе в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Татарстан, Тыва и Якутия, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

Ранее сообщалось, что россиян не будут оповещать об отключении интернета.

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