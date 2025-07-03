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В Ельце после падения БПЛА начался пожар

В Ельце после падения дрона начался пожар на парковке предприятия
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

На парковке предприятия в Ельце после падения дрона начался пожар, написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он рассказал, что сотрудников соседних цехов эвакуировали, а возгорание локализовали.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Ельце БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Ее жители были эвакуированы, и при прилете никто не пострадал.

Кроме того, при падении обломков на частный жилой дом в регионе не выжила 71-летняя женщина. Еще два человека были ранены. Всем пострадавшим оказывается помощь. Артамонов отметил, что выехал на место происшествия. Сигналы о падении обломков беспилотников поступают из разных районов, на них реагируют экстренные службы. В регионе по-прежнему сохраняется красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Ранее в России придумали лазерный «лучемет» против БПЛА.

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