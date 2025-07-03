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МИД Азербайджана прокомментировал заявления о насилии в отношении задержанных россиян

МИД Азербайджана опроверг заявления о насилии в отношении задержанных россиян
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Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Заявления посольства России о применении правоохранительными органами Азербайджана физической силы к задержанным в Баку россиянам не имеют под собой никаких оснований», заявили в пресс-службе МИД республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что информация о личности задержанных и уполномоченном органе, который проводит расследование в отношении россиян, была передана российской стороне.

В МИД республики добавили, что азербайджанская сторона никогда публично не политизировала многонедельные задержки ответов российской стороны на неоднократные обращения Баку в связи с организацией консульских встреч с арестованными и осужденными гражданами Азербайджана, которые содержатся в разных городах РФ.

До этого сообщалось, что в представительство России в Азербайджане поступали обращения от россиян о случаях применения насилия. Помимо этого, неизвестные лица посещали места пребывания российских туристов и требовали предоставить документы. Кроме того, они спрашивали россиян о целях пребывания в стране.

Ранее турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану.

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