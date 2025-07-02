Сначала смеялись, а потом раскаялись. В Тольятти подростки извинились за песню про Бандеру

Выпускники из Тольятти раскаялись в исполнении гимна Украины и песни про Бандеру

Выпускники православной гимназии в Тольятти спели песню про Степана Бандеру и гимн Украины в парке Победы и записали свое творчество на видео. Впоследствии ролик попал к правоохранительным органам и подростки стали фигурантами уголовного дела о реабилитации нацизма. Один из исполнителей признался, что хотел «хайпануть». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Самарской области выпускники 11-го класса Тольяттинской классической гимназии 25 июня исполнили гимн Украины и песню про лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеру. Они записали это на видео и распространили в соцсетях.

На кадрах видно, что несколько подростков поют на украинском языке и смеются . В этот момент они находились в городском парке Победы после выпускного вечера.

Адвокат Данила Болдырев в беседе с aif.ru подчеркнул, что действия выпускников подпадают под уголовную статью о реабилитации нацизма.

«Ребята уже достигли возраста 16 лет и, в случае доказанности их вины, будут привлечены к уголовной ответственности. Часто подобное деяние наказывается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, реже — исправительными работами в среднем на срок до 12 месяцев. В последнее время нередки «посадки» на срок 1-1,5 года отбывания в колонии-поселении», — отметил он.

«Допелись»

Резонансной видеозаписью заинтересовались в правоохранительных органах. В полиции подчеркнули, что были организованы «мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

«По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, на ролик отреагировало региональное управление Следственного комитета РФ.

«В ходе мониторинга соцмедиа выявлены видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти, исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма», — отметили в ведомстве.

В результате было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК РФ).

В СК рассказали, что все участники инцидента были установлены — им от 17 до 18 лет. Их телефоны проверили и назначили лингвистическую экспертизу.

«Ну что сказать? Допелись», — прокомментировали реакцию правоохранительных органов в группе «Происшествия Тольятти».

В администрации сообщества уточнили, что главный исполнитель «публично раскаялся и извинился перед всеми, кого мог оскорбить».

«Подросток рассказал, что таким образом развлекал друзей», — добавили в группе.

«На всю жизнь запомнят полученный урок»

По версии педагогического коллектива Тольяттинской классической гимназии, исполнителем был только один подросток. Преподаватели назвали действия школьника «шокирующими» и подчеркнули, что все «глубоко возмущены» его поступком, «порочащим честь и достоинство образовательного учреждения».

По данным гимназии, после праздничного вечера в парк Победы направились семь выпускников.

«Одна из выпускниц записала видео-селфи («кружок») для своего Telegram-канала и опубликовала его. По имеющейся у нас информации, а также со слов выпускников, находившихся в парке, первоначально они не придали значения исполняемой украинской националистической песне, которая звучала в отдалении и была им почти не слышна. Осознав ситуацию, выпускники остановили своего бывшего одноклассника. С их слов, ими также исполнялись и другие песни, в том числе гимн России и «Матушка Земля» , — отметили педагоги в официальном заявлении, опубликованном во «ВКонтакте».

В гимназии выразили уверенность, что подростки «на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь», поскольку раскаялись и сожалеют о «безответственном поступке».

Гимназию уже посетили общественники из местной патриотической организации «Автоград» и пообщались с учителями, пишет новостной портал 63.ru.

«Не смогли остаться в стороне оттого, какое ЧП произошло в нашем городе. И приехали с утра в Тольяттинскую классическую гимназию, задали вопрос, который нас волновал: почему это случилось и как такое могло произойти. Выяснили. Оказалось, что участник — сирота. Он хотел хайпануть», — отметила представитель делегации Екатерина Дворянкина.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев публично не комментировал этот инцидент. Однако 2 июля начала распространяться видеозапись, на которой «глава региона» предлагает перевоспитать тольяттинских подростков. В областном правительстве подтвердили, что ролик является фейковым.