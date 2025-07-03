3 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

3 июля в России с профессиональным праздником поздравляют сотрудников ГИБДД, в Белоруссии отмечают День независимости, а на Кубе устраивают огненный фестиваль. Кроме того, сегодня есть повод сделать комплимент собственному отражению в зеркале. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 июля

День ГИБДД МВД России

День Госавтоинспекции — праздник всех, кто следит за безопасностью на дорогах страны. Служба была образована в 1936 году под названием Госавтоинспекция Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР, в быту ее чаще всего называли просто ГАИ. В 2002 году служба была преобразована в ГИБДД(Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации). Сегодня эта структура занимается не только регулированием дорожного движения, но и профилактикой ДТП, контролем за состоянием автотранспорта, расследованием аварий. В честь профессионального праздника в некоторых регионах проводятся выставки техники, мастер-классы по безопасному вождению и тематические акции.

День республики Хакасия

Хакасия — один из самых красивых регионов Сибири — отмечает 3 июля День республики. Дата связана с тем, что в 1991 году Хакасская автономная область, входившая в Красноярский край, была преобразована в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику. Вскоре после этого она стала самостоятельным субъектом Российской Федерации. Праздник в регионе сопровождается культурными фестивалями, национальной музыкой, спортивными состязаниями и выступлениями фольклорных коллективов. Это также повод напомнить о богатой истории, уникальном языке и самобытной культуре хакасского народа.

День комплиментов отражению

Этот позитивный международный праздник придумали для того, чтобы мы перестали критиковать себя перед зеркалом. 3 июля — день, когда стоит остановиться, взглянуть на свое отражение и сказать себе что-то хорошее. Такой комплимент — не проявление нарциссизма, а способ поддержать самооценку и укрепить внутреннее равновесие. Праздник напоминает: доброта к себе — это не слабость, а важный навык в современном мире.

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Дeнь тaйнoй дpужбы

Неофициальный, но душевный праздник — День тайной дружбы — появился благодаря соцсетям. 3 июля принято отправлять анонимные послания друзьям или людям, которым вы благодарны, но по каким-то причинам не можете сказать об этом открыто. Психологи считают, что такие жесты помогают поддерживать эмоциональную связь, даже если контакт между людьми временно прерван.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 июля в других странах

День независимости — Белоруссия. Главный государственный праздник в Белоруссии. В этот день в 1944 году Красная армия освободила Минск от немецко-фашистской оккупации, и спустя годы дата стала символом свободы и независимости страны. По всей республике проходят парады, концерты, народные гулянья и праздничный салют. Минск в этот день традиционно принимает главные мероприятия с участием первых лиц государства.

Фестиваль oгнeй — Кубa. 3 июля на Кубе празднуется красочный Фестиваль огней (Festival del Fuego) — один из самых ярких карибских праздников. Он проходит в городе Сантьяго-де-Куба и посвящен культуре народов Карибского бассейна. В течение нескольких дней улицы города превращаются в одну большую сцену: звучит живая музыка, люди танцуют сальсу и румбу, проходят театральные постановки и шествия с факелами. Завершается праздник символическим ритуалом сожжения злых духов, чтобы очиститься перед новым сезоном.

Дeнь шoкoлaдныx вaфeль — CШA. Официального статуса у праздника нет, но это не мешает кондитерским и кафе по всей стране радовать клиентов новыми десертами и акциями. От хрустящих бельгийских вафель с шоколадным соусом до вафельных сэндвичей с мороженым — каждый может выбрать лакомство по вкусу. Особенно популярны вафли с какао в тесте, взбитыми сливками и темным шоколадом.

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Религиозные праздники 3 июля

День священномученика Мефодия, епископа Патарского

Православная церковь 3 июля чтит память священномученика Мефодия, епископа города Патары в Ликии. Он жил в III веке и прославился как богослов, автор духовных сочинений и непримиримый борец с языческими культами. Мефодий активно защищал христианское учение от ересей, за что был подвергнут гонениям и в итоге казнен. Его труды оказали серьезное влияние на развитие восточной христианской мысли. В этот день верующие вспоминают его подвиг и молятся о стойкости в вере и защите от лжи.

День благоверного князя Глеба Владимирского

Также 3 июля вспоминают благоверного князя Глеба Владимирского — одного из сыновей великого князя Андрея Боголюбского. Он жил в XII веке, славился смирением, благочестием и стремлением к справедливому управлению. После смерти был причислен к лику святых. Глеба почитают как покровителя справедливости и честности среди правителей. Его образ напоминает, что власть и добродетель могут — и должны — идти рука об руку.

3 июля Русская православная церковь также чтит: • память святителя Мины, епископа Полоцкого;

• перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского;

• память мучеников Инны, Пинны и Риммы;

• память священномучеников Аристоклия, пресвитера, Димитриана (Димитрия), диакона, и мученика Афанасия, чтеца;

• память святителя Левкия исповедника, епископа Врунтисиопольского;

• память праведного Николая Кавасилы.

close Илья Тимин/РИА Новости

Народные праздники и приметы 3 июля

Мефодий Перепелятник

3 июля по народному календарю — Мефодий Перепелятник. День получил свое название благодаря началу сезона охоты на перепелов, которых в это время становилось особенно много. Считалось, что в этот день на рассвете нужно отправляться в поле: если услышишь громкое «перепелинье щебетание» — быть урожаю, особенно гречке и овсу. В этот день крестьяне также наблюдали за ветром: если он был южным — ждали засушливой погоды до конца июля.

Приметы

Сильная жара в этот день — к грозовому августу.

Перепелка поет громко — будет ясная неделя.

Если утро туманное — к хорошему урожаю картофеля.

Роса обильная — день будет сухим.

Какие исторические события произошли 3 июля

987 год — Гуго Капет был коронован королем Франции, положив начало династии Капетингов.

1608 год — Самюэль де Шамплен основал канадский город Квебек.

1835 год — заложено главное здание Пулковской обсерватории.

1886 год — Карл Бенц впервые испытал автомобиль собственной конструкции.

1897 год — Станиславский и Немирович-Данченко договорились о создании народного театра — будущего МХАТа.

1936 год — постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.

1940 год — Британия атаковала французский флот в Мерс-эль-Кебире, чтобы не допустить его перехода к нацистам.

1944 год — советская армия освободила Минск от немецкой оккупации.

1953 год — австриец Герман Буль первым в истории покорил восьмитысячник Нанга-Парбат.

1956 год — США начали полеты самолетов-шпионов U-2 над СССР.

1962 год — Франция официально признала независимость Алжира.

1964 год — в США принят исторический Закон о гражданских правах, запрещающий расовую сегрегацию.

1980 год — Зейская ГЭС на Дальнем Востоке России введена в эксплуатацию на полную мощность.

1996 год — Борис Ельцин победил во втором туре выборов и стал президентом России на второй срок.

close Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Президента России Бориса Ельцина, 9 августа 1996 года Reuters

Дни рождения и юбилеи 3 июля

В 1423 году родился Людовик XI — король Франции из династии Валуа, правивший в 1461–1483 годах.

В 1518 году родился Ли Шичжэнь — китайский врач и фармаколог, автор энциклопедии «Бэньцао ганму».

В 1883 году родился Франц Кафка — австрийский писатель чешско-еврейского происхождения, автор романов «Процесс» и «Замок».

В 1894 году родилась Зинаида Райх — актриса театра, первая жена поэта Сергея Есенина и муза режиссера Всеволода Мейерхольда.

В 1906 году родился Джордж Сандерс — британский актер, получивший «Оскар» за роль в фильме «Все о Еве».

В 1924 году родился Владимир Богомолов — советский писатель, автор повести «Иван» и романа «Момент истины».

В 1925 году родился Анатолий Эфрос — советский режиссер театра и кино, один из реформаторов сцены.

Кто отмечает день рождения

90 лет исполняется Харрисону Шмитту — американскому астронавту, последнему на сегодня человеку, побывавшему на Луне.

88 лет исполняется Тому Стоппарду — британскому драматургу и сценаристу, автору пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

79 лет исполняется Боло Йену — китайскому актеру и мастеру боевых искусств, сыгравшему в «Кровавом спорте».

65 лет исполняется Винсу Кларку — британскому музыканту, основателю Depeche Mode, Yazoo и Erasure.

63 года исполняется Тому Крузу — голливудскому актеру и продюсеру, трижды лауреату «Золотого глобуса».

61 год исполняется Алексею Серебрякову — актеру театра и кино, звезде фильмов «Груз 200» и «Левиафан».

55 лет исполняется Теему Селянне — финскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону и легенде НХЛ.

54 года исполняется Джулиану Ассанжу — австралийскому интернет-журналисту, основателю WikiLeaks.

38 лет исполняется Себастьяну Феттелю — немецкому автогонщику, четырехкратному чемпиону «Формулы-1».