Певцов, Повалий и Шахназаров объявлены в розыск на Украине

Гендиректор «Мосфильма», народный артист РФ Карен Шахназаров, депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий объявлены в розыск на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности страны (СБУ).

В карточках ведомства на российских деятелей культуры указано, что глава киноконцерна разыскивается с июля прошлого года, артист — с февраля, а исполнительница — с марта. Их обвиняют в том числе в «поддержке действий РФ». Знаменитости также внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Прошлой осенью президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград нескольких российских артистов. Певцы Николай Басков и Филипп Киркоров были лишены звания «Народный артист Украины», без этого же титула остались певец Александр Малинин и композитор Игорь Крутой. Певиц украинского происхождения Ани Лорак и Таисию Повалий лишили статуса заслуженных артисток Украины. В общей сложности указ главы государства отменил разнообразные государственные награды и премии, которые были присуждены 34 человекам.

Ранее на Украине потребовали отобрать у Повалий права на песни.