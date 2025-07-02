«Министр с момента рождения Христа». Генсек НАТО оскорбил Лаврова

Генсек НАТО Марк Рютте назвал Сергея Лаврова «министром с момента рождения Христа» и попросил не уделять ему «слишком много внимания». Такая реакция последовала на фоне заявления главы МИД России о возможном распаде альянса. В ответ Рютте уже прозвали «НАТОвской тлей».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире американского телеканала Fox News язвительно высказался о министре иностранных дел России Сергее Лаврове после того, как тот высказался о возможном распаде НАТО.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — сказал он.

На выпад Рютте оперативно отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — заметила она в Telegram-канале.

Телеведущий Владимир Соловьев подчеркнул, что Рютте своим заявлением оскорбил Лаврова. Кроме того, он назвал генсека альянса «НАТОвской тлей» .

О чем говорил Лавров?

В конце июня глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин якобы идет по стопам бывших советских лидеров.

«Он [Путин] сам однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что слишком много тратил на вооружение, и теперь он делает то же самое. Он ведет очень дорогую войну и также спровоцировал весь Запад увеличить расходы на оборону», — сказал Сикорский в интервью PAP.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности 30 июня журналисты попросили Лаврова прокомментировать заявление польского коллеги.

«Наверное, он [Сикорский] предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — сказал министр.

Лавров также напомнил слова Путина, который заявил о планах сокращать военные расходы и руководствоваться здравым смыслом, пишет ТАСС.

«А не выдуманными и не высосанными с пальцами угрозами, как это делают страны — члены НАТО, в том числе Сикорский», — резюмировал глава МИД России.

Милитаризация стран НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» 2 июля заявил, что сумма военных бюджетов стран НАТО сейчас в 10 раз превосходит военные расходы РФ. Несмотря на это, государства организации продолжают бояться Россию и приписывать ей агрессивные намерения, подчеркнул он.

«На сегодняшний день, это последние уточненные данные, сумма военных расходов всех стран НАТО составила фантастическую величину — 1 трлн 506 млрд долларов США. Это 55% общемировых. То есть 32 страны НАТО тратят больше, чем остальные 163 страны мира», — сказал он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

24–25 июня в Гааге состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран-участниц организации согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Рютте на пресс-конференции подчеркнул, что Североатлантический альянс должны быть уверен, что сможет защититься от российской угрозы.

«Мы слышали из открытых источников и от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе: они [россияне] наращивают свои вооруженные силы такими темпами, что смогут быть готовы через три, пять или семь лет к нападению», — отметил он.

По мнению Рютте, Западу не следует быть «наивным по отношению к России».

Стоит отметить, что 21 мая послы ЕС согласовали план милитаризации Европы объемом €150 млрд. Его предложила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Достигнуто соглашение по SAFE. Чем больше ЕС инвестирует в свои армии, тем лучше он сможет сдерживать тех, кто желает ему навредить», — отмечалось в заявлении, размещенном на странице польского председательства Совета ЕС в социальной сети X.

На Западе описали сценарий войны России и НАТО. Все может начаться с задержки поезда Война России и НАТО может начаться с инсценировки остановки поезда Москва — Калининград... 25 июня 12:32

В начале июня Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях ПМЭФ назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО, «тупыми».

«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал?» — отреагировал Путин.

Заявления о том, что Россия нападет на страны Североатлантического альянса, — «чушь» и «бред собачий», резюмировал президент.