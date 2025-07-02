Насилие, облавы и проверки. Россияне пожаловались на произвол силовиков в Азербайджане

Россияне, находящиеся в Азербайджане, в том числе туристы, рассказали о применении к ним физического насилия со стороны людей, представлявшихся полицейскими.
Кроме того, проверяющие интересовались целью пребывания граждан России в стране и изучали их документы, отметили в диппредставительстве, подчеркнув, что «обращений множество».
«Россиян вылавливают полицейские в Азербайджане: приходят в отели и съемные квартиры и требуют документы. Есть сообщения об избиениях», — пишет SHOT.
Посольство призвало россиян, находящихся в Азербайджане, сообщать о всех подобных случаях в диппредставительство.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на фоне происходящего назвал Азербайджан небезопасным государством.
«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
«Необоснованные» претензии
Тем временем российского посла Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, где ему сообщили о «недружественных действиях и шагах, нанесших ущерб отношениям между странами».
Азербайджанская сторона уделила особое внимание нашумевшим рейдам силовиков в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня и назвала недопустимым использование в российских СМИ формулировок об «этнической преступной группировке», расценив это как проявление нетерпимости.
«Мы ожидаем от России проведения тщательного и объективного расследования нарушений, допущенных российскими правоохранительными органами, и наказания виновных», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Также МИД назвал «необоснованными» претензии России относительно мер в отношении офиса Sputnik Азербайджан — представительства медиагруппы «Россия сегодня». В редакции провели обыски и задержали семь человек.
Было упомянуто и крушение самолета «Азербайджанских авиалиний», которое произошло в конце прошлого года под казахстанским Актау. По мнению Баку, Москва на фоне авиакатастрофы якобы не предприняла «необходимые адекватные меры».
По мнению азербайджанского МИД, на двусторонние отношения также «негативно влияют» заявления российских общественно-политических деятелей и СМИ, будто бы «направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».
Кроме того, представитель генпрокуратуры республики Самира Наджафзаде заявила, что права азербайджанцев, проживающих в России, якобы нарушены.
«Не надо нагнетать ненависть»
В Кремле выразили надежду, что все вопросы в отношениях с Азербайджаном удастся прояснить в прямом диалоге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин находится в контакте с генпрокурором Азербайджана.
«И вот в рамках этого диалога, мы надеемся, будут прояснены все нюансы», — отметил он.
Песков добавил, что контактов российского лидера Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока не ожидается.
Кроме того, Москва рассчитывает, что желающие испортить отношения России и Азербайджана воздержатся от провокационных шагов. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
«Этих шагов уже было немало. Они наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям. Призываем азербайджанскую сторону принять меры по возращению этих отношений к уровню, который сформулирован в официальных документах, уровню стратегического союзничества», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что все возникающие вопросы необходимо «решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов».
«Именно такой подход, а не искусственное нагнетание конфронтации, на деле служил бы коренным интересам народов двух стран», — добавила она.
По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, отношения между Россией и Азербайджаном стремятся испортить силы в Европе.
«Какие-то силы в Европе, в том числе на Кавказе, стремятся торпедировать все хорошее, что было достигнуто за последние годы в отношениях между Россией и Азербайджаном. То же самое происходит, кстати говоря, с Арменией», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».
Сенатор заметил, что к «этой атаке примкнул подмастерье провокаций», президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы должны рассчитывать на здравые подходы и то, что у нас есть все возможности в конструктивном ключе разобраться во всей этой ситуации. Не надо нагнетать ненависть», — резюмировал Карасин.
Началось с Екатеринбурга
Отношения между Баку и Москвой резко ухудшились после рейдов силовиков в Екатеринбурге 27 июня. Тогда в ходе следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы и были задержаны шесть выходцев из Азербайджана — Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев.
Впоследствии задержанных заключили под стражу. СК России уже предъявил пятерым фигурантам обвинения в двух убийствах и одном покушении, которые были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах.
МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Внешнеполитическое ведомство выразило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства России в стране Петру Волоковых.
Также в Азербайджане отменили связанные с Россией культурные мероприятия, а 30 июня провели обыск в офисе агентства Sputnik Азербайджан — представительства медиагруппы «Россия сегодня». Были задержаны семь человек, главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора агентства Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.
Затем в Баку задержали и отправили под арест восьмерых россиян — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.