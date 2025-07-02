Насилие, облавы и проверки. Россияне пожаловались на произвол силовиков в Азербайджане

Посольство РФ в Баку сообщило, что к россиянам в Азербайджане применяют насилие

Посольство России в Баку сообщило о получении от россиян в Азербайджане жалоб на физическое насилие, проверку документов и визиты людей в гражданском к ним домой. Обращения поступали в том числе и от туристов. На фоне этого в Совфеде заявили, что Азербайджан перестал быть для россиян безопасной страной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россияне, находящиеся в Азербайджане, в том числе туристы, рассказали о применении к ним физического насилия со стороны людей, представлявшихся полицейскими.

Кроме того, проверяющие интересовались целью пребывания граждан России в стране и изучали их документы, отметили в диппредставительстве, подчеркнув, что «обращений множество».

«Россиян вылавливают полицейские в Азербайджане: приходят в отели и съемные квартиры и требуют документы. Есть сообщения об избиениях», — пишет SHOT.

Посольство призвало россиян, находящихся в Азербайджане, сообщать о всех подобных случаях в диппредставительство.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на фоне происходящего назвал Азербайджан небезопасным государством.

«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

«Необоснованные» претензии

Тем временем российского посла Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, где ему сообщили о «недружественных действиях и шагах, нанесших ущерб отношениям между странами».

Азербайджанская сторона уделила особое внимание нашумевшим рейдам силовиков в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня и назвала недопустимым использование в российских СМИ формулировок об «этнической преступной группировке», расценив это как проявление нетерпимости.

«Мы ожидаем от России проведения тщательного и объективного расследования нарушений, допущенных российскими правоохранительными органами, и наказания виновных», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также МИД назвал «необоснованными» претензии России относительно мер в отношении офиса Sputnik Азербайджан — представительства медиагруппы «Россия сегодня». В редакции провели обыски и задержали семь человек.

Было упомянуто и крушение самолета «Азербайджанских авиалиний», которое произошло в конце прошлого года под казахстанским Актау. По мнению Баку, Москва на фоне авиакатастрофы якобы не предприняла «необходимые адекватные меры».

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По мнению азербайджанского МИД, на двусторонние отношения также «негативно влияют» заявления российских общественно-политических деятелей и СМИ, будто бы «направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

Кроме того, представитель генпрокуратуры республики Самира Наджафзаде заявила, что права азербайджанцев, проживающих в России, якобы нарушены.

«Не надо нагнетать ненависть»

В Кремле выразили надежду, что все вопросы в отношениях с Азербайджаном удастся прояснить в прямом диалоге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин находится в контакте с генпрокурором Азербайджана.

«И вот в рамках этого диалога, мы надеемся, будут прояснены все нюансы», — отметил он.

Песков добавил, что контактов российского лидера Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока не ожидается.

Кроме того, Москва рассчитывает, что желающие испортить отношения России и Азербайджана воздержатся от провокационных шагов. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

«Этих шагов уже было немало. Они наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям. Призываем азербайджанскую сторону принять меры по возращению этих отношений к уровню, который сформулирован в официальных документах, уровню стратегического союзничества», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что все возникающие вопросы необходимо «решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов».

«Именно такой подход, а не искусственное нагнетание конфронтации, на деле служил бы коренным интересам народов двух стран», — добавила она.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, отношения между Россией и Азербайджаном стремятся испортить силы в Европе.

«Какие-то силы в Европе, в том числе на Кавказе, стремятся торпедировать все хорошее, что было достигнуто за последние годы в отношениях между Россией и Азербайджаном. То же самое происходит, кстати говоря, с Арменией», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

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Сенатор заметил, что к «этой атаке примкнул подмастерье провокаций», президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы должны рассчитывать на здравые подходы и то, что у нас есть все возможности в конструктивном ключе разобраться во всей этой ситуации. Не надо нагнетать ненависть», — резюмировал Карасин.

Началось с Екатеринбурга

Отношения между Баку и Москвой резко ухудшились после рейдов силовиков в Екатеринбурге 27 июня. Тогда в ходе следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы и были задержаны шесть выходцев из Азербайджана — Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев.

Впоследствии задержанных заключили под стражу. СК России уже предъявил пятерым фигурантам обвинения в двух убийствах и одном покушении, которые были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Внешнеполитическое ведомство выразило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства России в стране Петру Волоковых.

Также в Азербайджане отменили связанные с Россией культурные мероприятия, а 30 июня провели обыск в офисе агентства Sputnik Азербайджан — представительства медиагруппы «Россия сегодня». Были задержаны семь человек, главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора агентства Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

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