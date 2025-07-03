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В России оценили переход на четырехдневную рабочую неделю

IT-эксперт Родина: Россия пока не может перейти на четырехдневную рабочую неделю
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Пока в России невозможен переход на четырехдневную рабочую неделю, как это сделала Польша. Россия сейчас находится на другом этапе развития, сказала «Газете.Ru» директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина.

«Переход Польши к четырехдневной рабочей неделе с сохранением зарплаты стал возможен не благодаря снижению объемов труда, а из-за глубокой перестройки производственной модели. За последние десять лет страна вложила значительные ресурсы в автоматизацию и цифровую трансформацию. Это позволило предприятиям перераспределить рабочие нагрузки и повысить отдачу с каждого часа труда. В Польше за последнее десятилетие плотность использования промышленных роботов увеличилась с 14 до 42 единиц на 10 тыс. работников. Активная роботизация в производстве, логистике, агросекторе, а также интеграция автоматизированных систем управления и облачных решений позволили значительно сократить сроки окупаемости. Это сделало автоматизацию доступной и рентабельной не только для корпораций, но и для среднего бизнеса», — пояснила эксперт.

Она добавила, что на фоне демографических вызовов к 2035 году, по оценкам польских экономистов, в стране может не хватать до 2,1 млн работников, и роботизация стала ответом на кадровый дефицит. Машины берут на себя рутинные и повторяющиеся задачи, а роль человека трансформируется. Вместо физического труда востребованы знания, системное мышление и техническая подготовка, уточнила Родина.

«Россия находится на другом этапе. Мы тоже сталкиваемся с демографическими рисками и нехваткой персонала. В логистике и на производстве спрос на низкоквалифицированных сотрудников превышает предложение на 50–65%. Но в отличие от Польши, мы пока не восполняем этот дефицит технологиями. Во многих отраслях роботизированные решения до сих пор воспринимаются как сложные, дорогие и неуниверсальные. Из-за этого основная нагрузка продолжает ложиться на человека, а не на автоматизированную систему», — отметила Родина.

По ее оценкам, в течение ближайших пяти лет в России могут быть перераспределены до 6 млн рабочих мест, связанных с рутинными операциями. Эксперт добавила, что это перераспределение не случится само по себе, и для того чтобы высвобождаемые ресурсы стали двигателем роста, нужно уже сейчас масштабировать автоматизацию, запускать корпоративные академии и создавать новые технологические роли на производстве. Если не пересмотреть подход к организации труда, цифровые решения останутся затратой, а не инвестицией в рост, уверена специалист.

По мнению Родиной, четырехдневка — это показатель зрелости производственной системы. По словам эксперта, польский эксперимент стал возможен потому, что за десять лет страна системно выстраивала новую логику труда. Ключевая проблема у нас — в восприятии роботизированных решений: во многих отраслях их до сих пор считают дорогими, сложными в внедрении и недостаточно гибкими. В результате бизнес продолжает полагаться на человеческий труд, а не на автоматизированные системы, что снижает эффективность и увеличивает нагрузку на персонал, заключила Родина.

В Польше с 30 июня запустилась пилотная программа по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее в Подмосковье открылся крупнейший роботизированный распределительный центр.

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