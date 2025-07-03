В театре Михалкова ответили на вопрос о спектакле с Ефремовым

В театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова», куда приняли освободившегося из колонии актера Михаила Ефремова, объявят планы на сезон в конце лета, передает РИА Новости.

«Все планы, какие будут премьеры, какие репетиции, мы объявим на сборе труппы на открытии сезона в конце августа», — заявили в пресс-службе учреждения.

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. Актер в нетрезвом состоянии на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент получил большой общественный резонанс. В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевке Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся. В апреле этого года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

Ранее сообщалось об отказе Ефремова после колонии от двух вещей.