Будет дорого: у россиян изымают льготный утильсбор на иномарки

Минпромторг РФ намерен распространить коммерческий утильсбор на автомобили с моторами от 160 л.с., которые физлица завозят для себя из-за границы. Цель — получить больше средств на поддержку продаж отечественных машин. Россиянам, которые сейчас завозят иномарки из других стран, нужно готовить огромные суммы, говорят эксперты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утилизационный сбор в России нужно распространить еще на одну категорию автомобилей, заявил 2 июля глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам. Соответствующее предложение уже направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Доложили <...> о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили,

которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше,

мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», — цитирует слова Алиханова ТАСС.

Сейчас в России при ввозе и растаможке гражданами иномарок действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора на модели с двигателями объемом до трех литров. Минпромторг же хочет получить новые источники средств для поддержки спроса на машины на отечественном рынке.

Алиханов заявил, что утильсбор на новую категорию автомобилей хотят ввести уже в ближайшее время.

В итоге бюджет получит от 40 млрд до 60 млрд рублей.

Однако часть средств будет передана в казну через Минфин, то есть сбор будет не целевым и деньги могут пойти на другие цели. Ставки утильсбора на легкие коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы в России в среднем выросли на 10-20% с 1 января 2025 года.

Кроме того, в России ввели долгосрочную шкалу индексации утильсбора, которая ежегодно повышает ставку на 10-20% до 2030 года.

Как будет работать

Больнее всего нововведения ударят по покупателям престижных иномарок, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль» (занимается доставкой иномарок из Южной Кореи и Китая).

«У россиян была льгота, которая позволяла под себя ввозить двухлитровую машину 3-5 лет с платой за таможню в 500 тыс. рублей, трехлитровую — в 800 тыс. рублей.

Раз в год можно было такую льготу от государства получить. Удорожание на двухлитровую машину старше трех лет произойдет одномоментно и составит порядка 1,2 млн рублей за счет утильсбора, а на трехлитровую — 3 млн рублей.

То есть трехлитровые машины вообще больше никто не будет ввозить», — подчеркнул Рогов.

Он допустил, что россияне станут ввозить более «свежие» машины или покупать авто из наличия в салонах или у перекупщиков, работающих по «серым» схемам.

Чиновники рады

Сильнее всего новое правило скажется не на бизнесе, а на обычных людях, убежден вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«На вторичном рынке у нас представлены машины двух категорий: коллективные китайцы и автомобили, приехавшие из США с аукциона битого транспорта.

Чаще всего они восстанавливаются в Грузии, а затем проходят таможню в Армении или в Белоруссии и дальше едут в Россию.

Если даже этой возможности не будет или она станет слишком дорогой, то тогда на нашем вторичном рынке в большинстве сегментов останутся только китайские машины», — рассказал «Газете.Ru» Шапарин.

Он отметил, что первичный рынок перестанет испытывать давление со стороны импорта. В итоге люди лишатся права выбора, поскольку машины западных брендов будут просто заоблачно дорогими.

«Я подозреваю, что изменения в постановление правительства будут внесены оперативно.

И заказать машину, если кто-то собирался, уже вряд ли получится — поезд ушел.

Появятся пострадавшие: все, у кого машины едут сейчас, могут выстраиваться на паперти в длинную очередь и стоять с кружкой собирать деньги», — заметил Шапарин.

Правозащитник считает, что нововведения не помогут решить проблемы авторынка, поскольку отсутствие давления со стороны импорта приведет к очередному скачку цен на новые машины.

«Зачем им продавать дешевле, если можно продавать дороже? Поэтому я не думаю, что мы увидим в штуках сильный рост продаж новых автомобилей», — считают в НАС.