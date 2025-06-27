HUAWEI nova Y63: красивый смартфон с живучим аккумулятором недорого

Когда речь заходит о смартфонах среднего сегмента, можно представить себе непримечательные и весьма «слабые» гаджеты. С HUAWEI nova Y63 об этом стереотипе можно забыть, ведь новинка предлагает большой и плавный экран, стабильный чип, камеру на 50 Мп с множеством функций и аккумулятор, которого хватит даже для самых требовательных пользователей. Чем способен удивить HUAWEI nova Y63 — в обзоре «Газеты.Ru».

Стильно и недорого

Встречают по одежке, и поэтому HUAWEI nova Y63 с первых же секунд привлекает все внимание стильным дизайном и оформлением блока камер в виде звездного кольца, перенятый у предыдущих моделей серии HUAWEI nova Y и флагманских моделей. Благодаря небольшим скруглениям на экране и задней панели, смартфон оказался эргономически продуманным — несмотря на наличие большого экрана, HUAWEI nova Y63 удобно лежит как в мужской, так и в женской руке.

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О том, что это универсальное решение указывает и то, что смартфон представлен в двух цветах: серебристом и черном. На правой грани расположились кнопки регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания. Работает такой метод разблокировки быстро, и расположение сканера удобное.

Задняя панель HUAWEI nova Y63 создана по уникальной технологии, которая придает ей мягкую матовую текстуру с мерцающими частицами, благодаря чему устройство приобретает хрустальный блеск, который переливается при попадании света. Кроме того, матовая текстура имеет и практическую пользу — она предотвращает появление отпечатков пальцев. Это должны оценить пользователи, которые не любят чехлы. К слову, в комплекте со смартфоном идет прозрачный силиконовый кейс, а экран защищен заводской пленкой.

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Плавный экран и стабильный процессор

HUAWEI nova Y63 получил 6,75-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Это большой плавный экран с поддержкой режима защиты зрения, который также может похвастаться полезной площадью в 90,26% благодаря уменьшению области, занимаемой фронтальной камерой.

Такое решение отлично подойдет для комфортного просмотра фильмов, видеороликов, веб-серфинга, игр и других сценариев использования. Кроме того, это первый смартфон серии HUAWEI nova Y, получивший сертификацию защиты от синего света и мерцания SGS Switzerland. Устройство поддерживает функцию плавного управления затемнением экрана, которая обеспечивает защиту зрения как при дневном свете, так и в условиях ночного освещения. Максимальной яркости дисплея хватает для использования устройства солнечным днем. При этом минимальная яркость не слепит, например, при использовании гаджета перед сном в темной комнате.

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Отличительной чертой экрана HUAWEI nova Y63 является поддержка Always-On Display — функции отображения информации на выключенном экране. Как правило, производители используют эту функцию лишь на устройствах с OLED-дисплеями, а на смартфоне с LCD-экраном это большая редкость. Коснувшись экрана, пользователи могут увидеть дату, время, уровень заряда и другую важную информацию без полного включения или разблокировки.

В смартфоне предусмотрено 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ, что позволяет смартфону без проблем справляться с ежедневными задачами и запуском популярных игр.

Так, смартфон без проблем запускает PUBG Mobile. Даже спустя час гейминга, при тесте HUAWEI nova Y63 не перегревался и сохранял стабильную частоту кадров. С аналогичными играми, такими как Call of Duty: Mobile, Standoff 2, MLBB и более простыми тайтлами, гаджет тоже справляется без нареканий.

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Универсальная кнопка X

Еще одной особенностью HUAWEI nova Y63 стала новая кнопка X, расположившаяся на левой грани устройства. Производитель объясняет ее внедрение тем, что зачастую смартфоны пользователей захламлены приложениями, что снижает эффективность использования гаджета, так как в поисках нужной программы можно потратить много времени.

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Гаджет позволяет одним лишь нажатием кнопки X можно открыть быстрый доступ к настраиваемому меню с девятью самыми важными функциями и приложениями. Если этого недостаточно, то на зажатие и двойное нажатие кнопки X можно назначить еще по одному действию.

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В реальности кнопка X оказалась действительно полезным инструментом. Например, с ее помощью можно не просто включить приложение диктофона, а назначить моментальную запись, запускать камеру, в том числе в конкретный режим съемки, или просто «повесить» на кнопку включение фонарика — как пользователь пожелает. Причем доступ к кнопке X и ее функционалу осуществляется вне зависимости от того, что отображено на экране.

Камеры

HUAWEI nova Y63 получил основную камеру с разрешением 50 Мп с широкой диафрагмой f/1.8 и поддержкой технологии объединения четырех пикселей в один, благодаря чему можно рассчитывать на четкие, естественные и насыщенные изображения даже в условиях низкой освещенности. Главный датчик также дополнен макромодулем для съемки мелких объектов вблизи: цветов, жучков или, например, если нужно рассмотреть редкую монету.

Несмотря на то, что это не флагманский смартфон, функционал приложения «Камера» в HUAWEI nova Y63 богатый. Так, смартфон имеет Pro-режим, позволяющий выставлять вручную фокус, экспозицию и другие параметры, панорамный режим, функцию замедленной съемки, двойной камеры и другие.

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Видео HUAWEI nova Y63 снимает в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду как на основную, так и на 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Однако выделяется этот смартфон на фоне большинства конкурентов, в том числе флагманов, возможностью переключения с основной камеры на фронтальную во время видеосъемки без остановки записи. Это очень полезная функция, которая может пригодиться, например, при съемке значимых событий на заднюю камеру и собственной реакции после этого — на фронтальную.

Среди прочих особенностей камеры HUAWEI nova Y63 хочется также отметить наличие функции мгновенных снимков с искусственным интеллектом и режим съемки «Модуль ИИ». Первая помогает при съемке движущихся объектов, например, животных или детей, снижая вероятность получения смазанных снимков. «Модуль ИИ», в свою очередь, интеллектуально распознает сцены в кадре и оптимизирует изображение, что позволяет получить готовый снимок без необходимости его последующего редактирования перед публикацией в соцсетях.

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EMUI и App Gallery

HUAWEI nova Y63 поставляется с предустановленной EMUI 14.2. Это шустрый и хорошо оптимизированный интерфейс, предлагающий широкие возможности кастомизации, продуманную систему безопасности и функции для ежедневного использования.

Так, EMUI 14.2 может похвастаться поддержкой функции «Интерактивный вид», которая выводит информацию об активном процессе, например, записи диктофона или таймере, в строку состояния. Это позволяет не только отслеживать процесс, но и простым нажатием по капсуле выводить на экран карточку для быстрого управления активной задачей.

Смартфон HUAWEI nova Y63 предлагает интуитивно понятный режим упрощенного использования, в котором значки приложений и шрифты становятся больше. Это улучшает видимость контента и делает управление гаджетом более удобным, особенно для пожилых людей. При этом в простом режиме функционал смартфона никак не ограничивается.

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Среди прочего в новинке предусмотрена поддержка «Виджетов служб», открываемых свайпом вверх по иконке приложений, «Стопки виджетов служб», а также «Центра защиты», являющегося центром общей информации о состоянии безопасности устройства. Раздел представляет собой меню, помогающее пользователям обнаруживать проблемы и реагировать на них.

Наконец, одной из не менее важных функций является «Центр конфиденциальности». Это панель управления, в которой пользователи могут отслеживать все действия приложений. Система в режиме реального времени анализирует поведение всех установленных программ, имеющих доступ к важным правам доступа и разрешениям, например к камере, микрофону, геоданным, файлам и контактам. В этом разделе также можно получить рекомендации по защите конфиденциальных данных.

Устанавливать и обновлять приложения пользователи могут в HUAWEI AppGallery - официальном магазине бренда, который входит в тройку ведущих по всему миру. В сервисе собраны более миллиона различных игр и программ, в том числе российские банковские приложения.

Батарея

В HUAWEI nova 63Y установлена долгоиграющая батарея емкостью 6000 мАч, благодаря чему смартфоном можно пользоваться на протяжении целого дня, не переживая остаться без связи.

Тесты «Газеты.Ru» показали, что за час просмотра онлайн-видео по мобильному интернету при выставленной на 100% яркости экрана расходуется 6%. У нетребовательных пользователей гаджет с такой батареей может стабильно жить два дня без подзарядки. Важно отметить, что блок и провод для зарядки идут в комплекте.

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Заключение

По итогу тестирования можно с уверенностью заявить, что HUAWEI nova Y63 — отличное решение для пользователей, которые хотят получить стабильный и долгоиграющий смартфон недорого. Новинка хоть и не предлагает флагманское «железо», все равно может похвастаться флагманскими функциями и даже такими, которых нет у более дорогих конкурентов. И это не считая большой и плавный экран, стабильный процессор, неплохую камеру, емкий аккумулятор и безопасное ПО.

Отдельно стоит отметить, насколько полезной может оказаться та же кнопка X в руках неопытного пользователя или пенсионера — в связке с упрощенным режимом опыт использования станет явно лучше.