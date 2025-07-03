Назван главный триггер развития рака пениса

Большинство мужчин молодого и среднего возраста часто сталкиваются с распространенной проблемой — баланопоститом и фимозом. По статистике, ежегодно в России выявляют до 40% случаев этих заболеваний. Опасность патологий связана с высокими рисками развития рака полового члена, рассказал «Газете.Ru» онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал.

Особенности развития баланопостита связаны с выраженным воспалительным процессом головки полового члена. У некоторых пациентов, не получающих своевременного лечения, повторные воспаления крайней плоти формируют рубцовую ткань и запускают развитие фимоза, нередко требующего оперативного вмешательства.

«Хронический баланопостит, особенно на фоне сахарного диабета — это не просто вяло текущее воспаление. Если пациент годами игнорирует заболевание или лечится симптоматически, это может закончиться не только постоянным раздражением и травмированием тканей, сужением крайней плоти (фимоз), а онкозаболеванием — развитием рака полового члена», — сказал Одегнал.

В подтверждение онкоуролог привел клинические исследования: до 30% случаев рака полового члена у мужчин связаны с длительным, нелеченным баланопоститом и фимозом. А у пациентов с сахарным диабетом риск этих заболеваний и рака мужских половых органов существенно возрастает из-за общего снижения иммунной защиты и метаболических нарушений в организме.

Врач обратил внимание на выраженную симптоматику рака полового члена. По мере развития онкологического процесса у мужчины появляются характерные признаки: мелкая сыпь или язвочки на половом органе, утолщение кожи, скопление слизи с неприятным запахом под крайней плотью, кровяные выделения из мочеиспускательного канала.

Кроме того, 50-летних мужчин должно сразу насторожить появление выпуклых «шишек» на самом органе или в паху (увеличенные лимфоузлы). Это уже явный признак распространения метастазов в соседние органы. Если перечисленные симптомы наблюдаются у пациента на протяжении длительного времени, более того, начинают сильнее проявляться, это веский повод, чтобы обратиться к врачу и провести комплексное обследование, а затем и лечение.

Одегнал подчеркнул важность системного подхода в профилактике урогенитальных осложнений. Регулярное соблюдение норм гигиены, осмотры у уролога и диагностика (ПЦР-тест, мазок на ЗППП, посев секрета простаты и уретры на микрофлору, биопсия) позволяют снизить риск воспалений и развития осложнений. Циркумцизия или обрезание крайней плоти — один из методов радикального лечения хронического баланопостита и фимоза.

После такого лечения воспаление уходит навсегда, что избавляет от необходимости проходить частые повторные курсы терапии.

«В случае с баланопоститом и фимозом главный акцент должен быть на профилактике и своевременном лечении. Если у вас на фоне диабета развился баланопостит, не медлите, обращайтесь за помощью к специалисту. Это поможет избежать опасной угрозы в будущем — рака полового члена», — резюмировал эксперт.

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