Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

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Сборная Финляндии обыграла команду Швеции на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу финнов. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, определились все полуфиналисты мирового первенства. Ранее сборная России одолела американцев (4:3), команда Канады оказалась сильнее швейцарцев (3:2 ОТ), а чехи одержали уверенную победу над сборной Германии (5:1).

В 1/2 финала чемпионата мира команда Финляндии встретится с Россией, а канадцы сыграют со сборной Чехией. Обе встречи состоятся 25 мая.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Швеция.