Симоне Индзаги может уйти из «Лацио» в «Милан»

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Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги может стать наставником «Милана», передает «Советский спорт».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «дьяволов» уже связывалось с 43-летним специалистом по этому поводу.

По информации СМИ, руководство миланского клуба хочет уволить Дженнаро Гаттузо, который занимает пост главного тренера клуба, в том случае, если 41-летний итальянец не выведет команду в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне красно-черные занимают пятую строчку турнирной таблицы Серии А. В их активе 65 очков.

В заключительном туре чемпионата «Милан» встретится со СПАЛом.

Индзаге помог «Лацио» выиграть Кубок страны в этом сезоне. В турнирной таблице чемпионата «орлы» занимают восьмое место с 59 очками.

Также под руководством 43-летнего итальянца бело-голубые завоевали Суперкубок Италии в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус».