Латвия взяла верх над Норвегией на ЧМ-2019
Сборная Норвегии уступила команде Латвии в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 года, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:4.
Стоит отметить, что латвийская команда, как и Норвегия, не сумели пробиться в четвертьфинал мирового первенства.
ЧМ-2019
Норвегия — Латвия — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
1:0 – Линдстрем (Холес, Мартинсен) – 15:18 (5x4),
1:1 – Индрашис (Балцерс, Блюгерс) – 22:43 (5x4),
1:2 – Якс (Балинскис, Индрашис) – 46:59 (5x5),
1:3 – Маренис (Кулда, Балцерс) – 47:55 (5x5),
1:4 – Кениньш (Индрашис) – 54:13 (5x5).
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