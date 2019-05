В Португалии фанат «похоронил» родной клуб Роналду

Фанат португальского клуба из города Фуншал «Маритиму» жестко поиздевался над «Насьоналем», который по результатам завершившегося сезона вылетел из местной Суперлиги, сообщает «Советский спорт».

Болельщик приладил на крышу автомобиля гроб с названием команды соперника и путешествовал с ним по улицам Фуншала.

«Маритиму» и «Насьонал» являются постоянными противниками по автономному региону Мадейра.

По итогам сезона-2018/2019 «Насьонал» заработал 28 очков и закончил выступления на 17-м месте. «Маритиму» удержался на 12-й позиции.

A Marítimo fan drove through the streets of Funchal, Madeira with a coffin on top of his car mocking Nacional, their fellow islanders who were relegated from the Portuguese top flight. Splendid stuff. pic.twitter.com/B2gWIgcUBp