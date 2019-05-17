Инфаркт вынудил Касильяса завершить карьеру по окончании сезона, сообщили СМИ
Голкипер «Порту» Икер Касильяс из-за произошедшего сердечного приступа закончит игровую карьеру по завершении текущего сезона, сообщает «Советский спорт».
По информации ABC, футболист объявит о решении после завершения сезона для «Порту».
Команде осталось сыграть две встречи — с «Бенфикой» в чемпионате (18 мая) и «Спортингом» в финале Кубка (25 мая).
Инфаркт случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия вратарь ощутил слабость. Медики клуба решили в срочном порядке доставить игрока в один из городских госпиталей, где позже была проведена операция. В данный момент жизни Касильяса ничто не угрожает.
У испанца остался еще год соглашения с клубом.
В СМИ отмечают, что Касильяс после завершения карьеры может получить работу в клубе.
Ранее стало известно, что Кейлор Навас может заменить перенесшего инфаркт Касильяса в «Порту».