Сборная России обыграла команду Чехии в матче чемпионата мира
Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. В составе победителей отличились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России единолично возглавила турнирную таблицу группы B. В следующем матче команда Ильи Воробьева встретится с Италией.
Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Группа B
Россия — Чехия — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 — Андронов (Хафизуллин, Телегин) — 13:02
2:0 — Гусев (Кучеров) — 32:35
3:0 — Зайцев — 59:04 (en)