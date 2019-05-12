Тарасенко набрал шестое очко в плей-офф НХЛ
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко набрал шестое очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».
В первом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги против «Сан-Хосе Шаркс» россиянин отдал результативную передачу.В активе россиянина пять голов и одна передача.
Ранее сообщалось, что Тарасенко отметился голом в четвертом матче серии полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».