Экс-футболист сборной Франции жестко отозвался о Суаресе
Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф жестко отозвался о нападающем «Барселоны» Луисе Суаресе, передает «Советский спорт».
Он отметил, что в принципе симпатизирует каталонской команде, однако был рад тому, что клуб вылетел из Лиги чемпионов. В полуфинале «Барселона» проиграла «Ливерпулю».
«Мне очень нравится «Барселона», но я был рад их вылету из Лиги чемпионов из-за Суареса. Я абсолютно не уважаю его. Да, он хороший игрок и проводит отличную карьеру, но он жулик и жалобщик. Я терпеть не могу таких футболистов, он подает молодым игрокам плохой пример. Как он радовался, сыграв рукой в полуфинале чемпионата мира с Ганой, он дважды кусал соперников», — цитирует Лебёфа Marca со ссылкой на RMC.