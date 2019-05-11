Экс-футболист сборной Франции жестко отозвался о Суаресе

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Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф жестко отозвался о нападающем «Барселоны» Луисе Суаресе, передает «Советский спорт».

Он отметил, что в принципе симпатизирует каталонской команде, однако был рад тому, что клуб вылетел из Лиги чемпионов. В полуфинале «Барселона» проиграла «Ливерпулю».

«Мне очень нравится «Барселона», но я был рад их вылету из Лиги чемпионов из-за Суареса. Я абсолютно не уважаю его. Да, он хороший игрок и проводит отличную карьеру, но он жулик и жалобщик. Я терпеть не могу таких футболистов, он подает молодым игрокам плохой пример. Как он радовался, сыграв рукой в полуфинале чемпионата мира с Ганой, он дважды кусал соперников», — цитирует Лебёфа Marca со ссылкой на RMC.

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