Игрок «Тоттенхэма» считает матч с «Аяксом» нелепым

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Футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился эмоциями после выхода команды в финал Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Во втором матче полуфинала «шпроты» уступали по ходу игры «Аяксу» со счетом 0:2, но затем смогли забить три мяча. Автором хет-трика стал Лукас Моура.

«Это был нелепый матч. «Тоттенхэм» попытался ответить «Аяксу», нам повезло. Мне было жаль соперника. Они играли очень хорошо, но «Тоттенхэм» создал больше моментов, однако они лучше играли в футбол.

Мы знали, что не сможем смотреть в зеркало, если проиграем 0:3 или 0:4. «Тоттенхэму» пришлось сражаться.

Тактика отходила на второй план. Было много борьбы. Матч, похожий на Американские горки. Надеюсь, Моуре поставят памятник в Англии. Но мне жаль «Аякс», — сказал Эриксен в эфире ВВС Sport.

В финале «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».

Ранее Аршавин высказался о камбэке «Тоттенхэма».