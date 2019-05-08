Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать эмоций после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Как сообщает Marca, после игры аргентинец расплакался прямо в раздевалке. Футболист отказался от общения с журналистами и сразу проследовал в помещение для игроков испанской команды.

Стоит отметить, что в первом матче каталонцы были сильнее англичан — 3:0. Месси в том матче записал себе в актив дубль.

Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля.