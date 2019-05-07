Макгрегор назвал крысами бойцов ММА из России
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал возможность участия российских спортсменов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает «Советский спорт».
О том, что он думает по поводу бойцов из России, 30-летний ирландец рассказал в своем твиттере.
«Команда «Мельдоний»: трое из этого списка уже попадались на запрещенке. Ислам, Зубайра и Майрбек. Грязные вонючие крысы», — написал Макгрегор.
Турнир UFC пройдет в Абу-Даби осенью этого года.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый бой 7 сентября с французским бойцом ММА Дастином Порье.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс призвал чемпиона UFC в тяжелом весе не говорить об их повторном поединке.