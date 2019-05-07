Макгрегор назвал крысами бойцов ММА из России

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал возможность участия российских спортсменов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает «Советский спорт».

О том, что он думает по поводу бойцов из России, 30-летний ирландец рассказал в своем твиттере.

«Команда «Мельдоний»: трое из этого списка уже попадались на запрещенке. Ислам, Зубайра и Майрбек. Грязные вонючие крысы», — написал Макгрегор.

Турнир UFC пройдет в Абу-Даби осенью этого года.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый бой 7 сентября с французским бойцом ММА Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс призвал чемпиона UFC в тяжелом весе не говорить об их повторном поединке.