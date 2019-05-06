Менеджер Хабиба: Макгрегор сейчас не заслуживает реванша
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз призвал экс-чемпиона организации Конора Макгрегора вернуться в октагон, передает «Советский спорт».
Он уверен, что в настоящий момент ирландец не заслуживает боя-реванша с россиянином.
«Если честно, Конору нужно сперва с кем-нибудь подраться, например с Джастином Гэтжи, Тони Фергюсоном или Дональдом Серроне. В настоящее время он не является тем оппонентом, который заслуживает бой с Нурмагомедовым. Мы все так думаем, наша команда», — цитирует Абдель-Азиза Low Kick MMA.
Стоит отметить, что спортсмены уже бились в октябре 2018 год. Тогда Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.
Ранее американский боец нокаутировал соперника необычным приемом.