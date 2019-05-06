Губерниев высказался по поводу трагедии в «Шереметьево»
Известный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу авиакатострофы, произошедшей в аэропорту «Шереметьево», передает «Советский спорт».
В посте в инстаграме Губерниев возмущается тем, что такая трагедия произошла с российской авиакомпанией.
«Это ужас. Просто кошмар. Почему так? Молния? Жесткая посадка? Суперджет? Шереметьево? Почему так? Почему???» — написал ведущий.
5 мая в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета самолета, следовавшего рейсом Москва — Мурманск, была совершена экстренная посадка судна в связи с внезапным возгоранием.
По информации Следственного комитета Российской Федерации, погиб 41 человек.
Ранее сообщалось, что Николай Валуев выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево».