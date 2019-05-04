Благодаря голу Свечникова «Каролина» вышла в финал Восточной конференции

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«Каролина Харрикейнз» победила «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Каролины». Это позволило команде сделать счет в серии 4 - 0 и выйти в финал Восточной конференции НХЛ.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну из шайб своей команды. Это его первый гол с того момента, как он травмировался в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтон Кэпиталз». Игрок подрался с капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

В финале конференции «Каролина» сыграет с с победителем пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» (счет в серии 2 - 2).

Ранее сообщалось, что Кравцов и Шестеркин подписали контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс».