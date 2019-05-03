Овечкин рассказал о драке со Свечниковым

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Нападающий сборной России Александр Овечкин, готовясь к предстоящему чемпионату мира — 2019 в Словакии, вспомнил свою драку с соотечественником, нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

Он отметил, что будучи в столь юном возрасте не стал бы лезть на более матерого оппонента.

«В раздевалке «Вашингтона» все были голодны до побед. Просто сами упустили победу в третьем, четвертом, седьмом матчах. Если бы удалось взять победу… Наступили на старые грабли. Есть ли шансы у «Каролины» на Кубок Стэнли? Национальная хоккейная лига (НХЛ) — это непредсказуемая лига, все команды имеют свои шансы. Все считали, что фавориты будут бороться за трофей, а получилось по-другому.

Не жалею ли о драке со Свечниковым? А что жалеть? Если представить, что мне 19 лет, то думаю, что я бы не полез драться. Я вообще драки не очень люблю», — цитирует Овечкина «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что Кучеров не ожидал дисквалификации в матче против «Коламбуса».