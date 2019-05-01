Касильяс может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

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Вратарь португальской «Порту» Икер Касильяс может завершить карьеру, передает «Советский спорт».

О вероятности такого сценария сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.

37-летний голкипер выступает за «Порту» 2015 года. Португальский клуб купил футболиста у мадридского «Реала», с которым Касильяс трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.

Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона.

Ранее сообщалось, чтоКасильяс был госпитализирован с сердечным приступом.